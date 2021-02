12 milliárd forintos bevétel a járvány miatt

Nincs olyan terület, amelyre ne hatott volna valamilyen formában a koronavírus-járvány 2020-ban. Bár sokan szenvednek miatta, az átalakult hétköznapok több piacra is előnyösen hatottak, így például a számítástechnikai eszközök online piacára. Érthető, elvégre a legtöbb helyen nemcsak bevezették az otthoni munkavégzést, hanem meg is tartották, és ugyanez a helyzet az oktatással is.

Míg két éve még sokkal inkább a szórakozás élménye miatt keresték a fogyasztók a notebookokat, monitorokat és kiegészítőket, 2021-re ezek alapszükségletek lettek egy átlagos magyar család számára, akár a munkavégzés, akár a tanulmányok teljesítéséhez

– idézi Hagymási Balázst, az iPon, a hazai webshoppiac egyik meghatározó szereplőjének kommunikációs vezetőjét a társaság közleménye.

A magyar cég nettó 12 milliárd forintos bevételt ért el online értékesítésből, ami 25 százalékos növekedést jelent 2019-hez képest, míg az egyedi látogatók száma kétmillióval 13 millióra nőtt.

A 2004 óta működő magyar cég az online értékesítésre építette üzleti modelljét, és elsősorban a számítástechnikai eszközök, komponensek és kiegészítők eladására rendezkedett be – 2020-ban az árbevétel több mint fele ezekből a termékekből származott.

A világjárvány értelemszerűen átalakította a fogyasztói szokásokat, így nem meglepő, hogy az utazások, ruházati termékek piaca visszaesett, míg a laptopok, számítástechnikai eszközök (webkamerák, mikrofonok stb.) sokkal jobban fogytak, mint egy évvel korábban.

Ez a tendencia pedig aligha változik meg 2021-ben, az iPon közleménye szerint 15 százalékkal nőhet az számítástechnikai eszközök online piaca,