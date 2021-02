A CNBC és az Associated Press egyidejűleg számolt be arról, hogy

az amerikai Johnson & Johnson multinacionális vállalat tulajdonában levő belga Janssen Biotech tegnap beadta az ideiglenes forgalomba hozatal iránti kérelmét az USA-ban az új típusú koronavírus elleni vakcinájára.

Az oroszoknál is készül az egydózisú oltás Februártól lesz elérhető a koronavírus elleni, orosz gyártmányú egydózisú Szputnyik Light vakcina – közölte korábban a Szputnyik V oltóanyag gyártója. Ugyanakkor a világban zajló klinikai vizsgálatok aktuális állapotát rögzítő, az Amerikai Egyesült Államok egészségügyi minisztériuma által működtetett clinicaltrials.gov szerint a Szputnyik Light klinikai vizsgálatának 1-es és 2-es fázisa, vagyis a „kis mintás” vizsgálatok még nem kezdődtek el. 110 emberen fogják tesztelni első körben az oltóanyagot, és a klinikai vizsgálatok végét jelentő, a vizsgálatok eredményeit összegző tanulmány megjelenése július végére várható.

A védőoltás különlegessége, hogy az eddig már engedélyezett és még vizsgált oltóanyagokkal ellentétben csak egy dózis szükséges belőle. Ebből kifolyólag a védelem is 3-4 héttel gyorsabban alakul ki az eddigi oltásokkal összehasonlítva. A Janssen koronavírus elleni oltásának klinikai vizsgálati eredményeit január 29-én mutatták be, és a cég nem is várt túl sokáig az engedélyezési kérelem beadásával.

A vakcina 40 ezer beteg vizsgálata alapján 66 százalékos hatékonysággal képes megelőzni a fertőzést, de a súlyos esetek kialakulását 85 százalékkal csökkenti.

Az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA jelenlegi elvárása a legalább 50 százalékos hatékonyság, ami teljesül is. Az eredmény ugyan elmarad a Pfizer és a Moderna vakcináinál tapasztalt, akár 90 százaléknál is magasabb védettségtől, viszont sokkal hamarabb alakul ki a hatás. Anthony Fauci, az amerikai Nemzeti Allergia és Fertőzőbetegségek Intézetének igazgatója, az USA elnökének egészségügyi főtanácsadója szerint:

A lényeg a súlyos lefolyású esetek megelőzése. Erre nagyon hatékony a Janssen oltása. Ezzel sok szenvedést és halálesetet tudunk majd gyorsan megakadályozni.

A legfőbb amerikai szakértő tehát bizakodó az új vakcinával kapcsolatban. További jó hír, hogy a Pfizer és a Moderna oltásával ellentétben a Janssen-vakcina szállítása és tárolása fagyasztást sem igényel, és az új oltás véd a dél-afrikai vírus variánssal szemben is.

Így működik

Hatásmechanizmusát tekintve leginkább a brit–svéd AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem, illetve az orosz Szputnyik-vakcinához áll a legközelebb, vagyis egy ártalmatlanná tett adenovírus segítségével juttatja be szervezetünkbe a koronavírus tüskefehérjéjét kódoló DNS-szakaszt. Ennek alapján sejtjeink legyártják a fehérjét, immunrendszerünk pedig reagál rá, és egy esetleges fertőzés esetén készen áll felvenni a harcot a vírus ellen. A gyártó korábban is készített hasonló elven működő védőoltást, amelynek használatát az ebolavírus ellen engedélyezték már.

Az Egyesült Államok egészségügyi minisztériuma 100 millió adagot rendelt az oltásból, további 200 millió adagra pedig opcióval rendelkezik. A Bloomberg értesülései szerint az Európai Unió 200 millió, Nagy-Britannia pedig 30 millió dózist kötött le, de rendelt az oltóanyagból Kanada és Dél-Korea is. Az Egyesült Államokban, ahol már a járvány harmadik hulláma tombol, és 450 ezernél is többen haltak bele a Covid–19-járvány következményeibe, különösen nagy várakozások előzik meg a Janssen egydózisú oltóanyagát, és Biden elnök is részben erre alapozza a járvány megfékezésére kidolgozott stratégiáját. Várhatóan az EU gyógyszerhatóságához beadott engedély sem késlekedik majd sokáig, a gyártó közleménye szerint erre a következő hetekben lehet erre számítani.

Az engedélyezés után azonnal megkezdjük az első adagok kiszállítását

– jelentette be Paul Stoffels, a Johnson & Johnson tudományos igazgatója. A hír bejelentésére a tőzsdék is reagáltak, ennek hatására a cég részvényeinek ára is emelkedett – a kereskedést végül 1,49 százalékos pluszban zárt a New York-i tőzsdén.

A szerző klinikai immunológus-szakorvos.

(Borítókép: Fülöp király meglátogatja a Janssen Pharmaceutica laboratóriumát Belgiumban, ahol egy új típusú koronavírus elleni vakcinát fejlesztenek 2020. június 17-én. Fotó: Olivier Matthys / Getty Images Hungary)