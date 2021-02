A TikTok és az Instagram még a bankkártyák kinézetére is hatással van

Szép lassan, de változik a kártyák kinézete: egy új trend miatt egyre inkább a vertikális, azaz a függőleges nézet kerülhet előtérbe a nagy kártyakibocsátóknál, így a Mastercardnál és a Visánál is. A vertikális világnézetre a BGR cikke a TikTok- és az Instagram-applikációkat hozza fel példának – de ide vehetjük nyugodtan a Facebookot is: ezeket az appokat is függőlegesen használjuk. Továbbá érintéses fizetésnél a vásárlók többsége eleve így tartja oda a kártyát a terminálhoz.

És mivel a fenti alkalmazásoknak olyan óriási a hatásuk – a BGR „kulturális erőt” is írt –, az már a bankkártyák kinézetére is hatással lehet.

A függőleges nézetnek megvan értelme, hiszen az ügyfelek is így tartják a kártyát érintéses fizetésnél

– idézi a Bloomberg Daniela Jorgét, a PayPal dizájnért felelős alelnökét. Egy korábbi interjúban az alelnök arról beszélt, hogy a körülöttünk lévő világban minden egyre inkább a portrémódra, illetve a függőleges tájolásra hajaz. A PayPal is dobott már piacra ilyen kinézetű kártyát, ahogy egyre több szolgáltatónál válik elérhetővé ez a kinézet.