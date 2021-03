Egyre drágábban vásárolunk a járvány miatt

Emelkedik az élelmiszer és az egyéb fogyasztási cikkek ára a koronavírus-járvány miatt. A 2020-as felvásárlási láz globálisan érezteti a hatását, ugyanis több áruházban elkezdtek kifogyni a tartalékok, így termékhiány alakult ki. Ráadásul konténerhiány is van, ami a szállítmányozás mellett az áruházláncok működését, az alapanyagok beszerzését és az élelmiszer-kereskedelmet is érinti.

Alapesetben egy Sanghaj–Koper-fuvar egy negyvenlábas konténer esetében 1200-1800 dollárba kerül, most azonban 8500 dollárt is elkérhetnek érte. Januárban ez az összeg 11 ezer dollárig is felugrott