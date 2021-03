Április végétől ellenőrizheti, hogy fizetett-e járulékot a munkaadója

Tavaly júliusban a társadalombiztosítási törvény változásai nemcsak a potyautasok kiszűrését célzó szabályokkal bővültek, de három korábbi járulék – a 10 százalékos nyugdíjjárulék, a 7 százalékos egészségbiztosítási járulék és a 1,5 százalékos munkaerőpiaci járulék – összevonásával létrehozták a társadalombiztosítási járulékot is. Az új járulék mértéke és így a levont százalékok összessége nem változott, most is 18,5 százalék.

Így bár korábban minden munkavállaló esetében nyilvántartották, hogy mekkora összeg halmozódott az egyéni nyugdíjszámláján a minden fizetéséből levont 10 százaléknyi nyugdíjjárulékokból, 2020. július elseje óta nem frissültek a Magyar Államkincstárnál vezetett egyéni számlák adatai. Ezt nemcsak az állampolgárok sérelmezték – itt ugyanis ellenőrizni tudják, hogy munkáltatójuk valóban fizeti-e utánuk a járulékokat –, de az országgyűlési képviselők érdeklődését is felkeltette az ügy, végül Kocsis-Cake Olivio írásbeli kérdésére érkezett ezzel kapcsolatos válasz.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, hogy az elmúlt hónapokban azért nem frissültek az egyéni nyugdíjszámlákon az adatok, mert a jogszabályi változások lekövetéséhez szükséges informatikai fejlesztés nem készült el. Az államtitkár szerint a társadalombiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető hányadát érintő közzétételi fejlesztések még mindig zajlanak.

Várhatóan márciusban azért megkezdődhet a közzététellel érintett adatállományok feltöltése, és április végére befejeződhet a teljes körű közzététel is

– zárta sorait Tállai András.

Egyébként az érdeklődő állampolgárokat érheti még meglepetés az adatok böngészésekor, főleg azokat, akik után a munkáltatójuk a veszélyhelyzet alatt járulékmentességet kapott kormányzati támogatásként. Ugyan biztosítottak voltak, azonban a kormányzati támogatás miatt nem is írtak jóvá befizetést részükre az érintett hónapokra.