Bárkiből lehet magyar Indiana Jones

Alighanem sokan beleélték már magukat Harrison Ford szerepébe, és elképzelték, milyen kalandos életet él Indiana Jones. Nos, a jó hír, nem kell tovább várni, hogy valóra váljon a rejtett vágy, ugyanis a PÁNiQ-SZOBA berkein belül, Koltai Balázs ötlete nyomán március 6-án kezdetét veszi A nemzet aranya kincsvadászat Budapesten és Pest megyében.

Bár a koronavírus-járvány számos nehézséget szült az elmúlt egy évben, Koltai Balázsék nem a problémát látták, hanem a kreativitásukat kihasználva megoldást kerestek, amelynek köszönhetően megvalósították a szabadtéri szabadulószobát, amely a hagyományos szabadulószobák ötletességét, játékosságát ötvözi a természettel.

Szeretem szórakoztatni az embereket, új élményeket kitalálni. Ez az ötlet is már korábban megszületett, de nem volt olyan sürgős az elmúlt években, mindig jött helyette más, így régóta porosodott a polcomon. Aztán jött a pandémia, és kapóra jött az ötlet, elvégre szabadtéri programról van szó, úgyhogy leemeltük a polcról a nyáron, nekiálltunk kidolgozni, és őszre teljesen összeállt a történet

– mondta az Indexnek Koltai Balázs, A nemzet aranya kincsvadászat ötletgazdája.

A járvány idején remek alternatívát nyújt, mivel az emberek nem igazán tudnak mit kezdeni magukkal, az első nagy kincsvadászat pedig egészséges, sportolási, kirándulási lehetőséget is nyújt. A sikere megkérdőjelezhetetlen, eddig csaknem 1000 csapat jelentkezett, ami érthető, mivel a szervezők igazi, kétmillió forint értékű aranyrudat ástak el egy kincsesládában, amelyet meg kell találni.

A kincs felfedezése elég nagy motivációt jelent, de a nevezési díjért – amely nagyjából megegyezik egy négyfős szabadulószobás kiszabadulás árával – nemcsak az arany megtalálásának lehetőségét kapják a csapatok, hanem családi, baráti programot, élményt.

A kincsvadászat március 6-án indul, és egészen április 3-ig tart, de csatlakozni szinte az utolsó pillanatig lehet – március 31. a jelentkezési határidő.

Az első napon minden jelentkező csapat megkapja az első feladatcsomagot, amelynek az első része még otthoni lesz, és ha azt megoldják, megtudják, melyik budapesti vagy Pest megyei helyszínen várja őket a következő feladat. Ezekhez felhasználtuk az adott tereptárgyakat, akár templomot, amely már több száz éve ott áll, ráadásul a következő öt hétben a rejtélyek megoldása közben még olyat is tanulhatnak az adott helyszínről, amit korábban nem tudtak

– mondta Koltai Balázs, aki hozzátette az sem marad le semmiről, aki később jelentkezik, mert megkapja a korábbi feladványokat, így bármikor bepótolhatja a lemaradást.

A lényeg, hogy az utolsó heti feladatig meg kell oldani mindent, mert csak úgy lehet összerakni a végső helyszínt. Egyedül az utolsó napon, április 3-án számít a gyorsaság, elvégre az a csapat viheti haza a kincset, amelyik elsőként találja meg.

A heti feladványok nagyjából 3-5 óra elfoglaltsággal járnak, és a hagyományos szabadulószobák metodikáján alapszik, vagyis az asszociációs készség, a logikus gondolkodás, az összefüggések megtalálása és a kreativitás a legfontosabb.

Az a kreativitás, amellyel az ötletgazda is rendelkezik, aki a jelenlegi helyzetben is talált megoldást, hogy valamilyen formában tudjanak működni. Az persze már más kérdés, hogy mennyire kompenzálja a kincsvadászat az elmúlt egy év kiesésit.

Semennyire, csak valamelyest csökkenti, még úgy is, hogy minden várakozásunkat felülmúlta, mert nem számítottunk ennyi jelentkezőre. Szomorú évet zártunk gazdaságilag. Bár a január és a február még jól ment, utána kiestek a turisták, ráadásul márciusban, majd novemberben is be kellett zárni. Az egy évvel korábbihoz képest több mint ötvenszázalékos volt a visszaesés