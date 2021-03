Magyar utasokat hagyott Londonban a Wizz Air

Hiába jelentek meg időben az angliai reptéren a budapesti utasok, nem tudtak felszállni a Wizz Air vasárnap esti London-Luton és Budapest közötti járatára – tájékoztatta szerkesztőségünket az egyik utas.

Elmondása szerint fél kilenc előtt öt perccel indultak volna Budapestre, de hiába voltak négy órával az indulás előtt a reptéren, a becsekkolásukat halogatták, folyamatosan „hátrébb küldték őket”. Végül a kapukat bezárták, és egy magyart sem engedtek felszállni.

– írta az olvasó. Beszámolt róla, hogy keresték a Wizz Airt is, ahonnan először nem kaptak érdemleges választ, majd annyit közöltek: az utasok hibája, hogy nem szálltak fel a gépre, kártérítésre pedig ne számítsanak.

Egy Facebook-videó is eljutott lapunkhoz, melyben több utas részletezi a szerencsétlen helyzetet.

Az AIRportal.hu a videó alapján szintén beszámolt a vasárnapi esetről, amivel kapcsolatban a portál kereste a légitársaságot is. A Wizz Air az alábbi tájékoztatást küldte:

A Wizz Air megerősíti, hogy utasainak egy csoportja, akik a W6 2202 számú, London-Luton és Budapest között közlekedő, 2021. március 7-i járatra váltottak jegyet, sajnálatos módon lemaradtak a járatról. A légitársaság belső vizsgálata szerint a földi kiszolgáló cég felelős a történtekért. Az eset kapcsán teljes felelősséget vállalunk, azt azonban fontos látni, hogy a folyamatosan változó utazási korlátozások miatt a kollégáink és a partnereink naponta több ezer dokumentumot ellenőriznek azért, hogy megbizonyosodjanak róla: a légitársaság és az utasok egyaránt megfelelnek az összes aktuális utazási feltételnek. Ez a folyamat pedig számos esetben hosszas sorban állást okozhat a beszállópultoknál. Az érintett utasok, amennyiben igénylik, térítésmentesen átfoglalhatják a jegyüket egy másik járatra, vagy visszatérítjük számukra a jegyár 100 százalékát, illetve a jegyár 120 százalékának megfelelő összeget is visszaigényelhetnek Wizz-pontokban. A károsult utasok a 261/2004/EK számú rendelet alapján a visszatérítésen felül 250 eurós kompenzációban is részesülnek, amelyhez a kérelmet a wizzair.com weboldalon nyújthatják be. A légitársaság ezúton is elnézést kér a kellemetlenségekért, és ígéri, hogy mindent megtesz azért, hogy hasonló eset többé ne fordulhasson elő.