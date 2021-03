Levegőhöz jutottak a virágüzletek, de még küzdenek

Úrrá lett a kétségbeesés a virágüzleteken, miután múlt csütörtökön bejelentették, hogy az élelmiszerboltokon, patikákon, drogériákon és benzinkutakon kívül bezárnak minden üzletet március 8-tól. A virágüzleteket azért is érintette érzékenyen a csütörtöki bejelentés, mert március 8-án van a nemzetközi nőnap, és már az összes árus előre megvette a virágokat – ugyanis hétfőn és csütörtökön van virágpiac, a kormány bejelentése előtt néhány órával pedig már minden valamirevaló üzlet felkészült a hétfői nőnapra.

Úgy tűnt, minden rajtuk marad, vagyis jelentős veszteségre számíthattak, ám Orbán Viktor miniszterelnök pénteken bejelentette: a virágboltok március 8-án még nyitva lehetnek.

Már a hétvége is erősebb volt, mint egyébként szokott lenni a nőnap előtti időszak, a nőnap pedig kifejezetten jól sikerült. A legtöbb helyen még a tavalyi eredményeket is túlszárnyalták, és öt-tíz százalékos növekedést értek el, nagyjából négy-ötszáz szál virággal adtak el többet, ami azért is nagy szó, mert egy évvel ezelőtt még nem voltak korlátozások a koronavírus miatt