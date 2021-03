Sem az Agrárminisztérium, sem pedig résztulajdonosként az állam nem állíthatja le a Mol által az Őrségben kezdeményezett szénhidrogén kitermelési kutatást – ez derült Nagy István agrárminiszter Kocsis-Cake Olivio képviselői kérdésre adott korábbi írásbeli válaszából, amiről az Index is beszámolt.

Február közepén lakossági petíció indult annak megakadályozására, hogy az Őriszentpéter belterületétől mintegy 400 méterre tervezett szénhidrogén kutatófúrás ne valósulhasson meg.

Azon túl, hogy tervezett fúráshoz egy Natura 2000-res védettségű területet is végeznék, a helyieket az is zavarta, hogy véleményük szerint a fúrás és a kitermelés súlyosan veszélyeztetné az ott élők és az oda látogatók nyugalmát, a tájképet, a természeti környezetet és a védett élővilágot.

A Mol most párbeszédet kezdeményez a helyiekkel, mivel az olajipari cég szerint számos félreértés látott napvilágot az Őrségben tervezett kutatófúrással kapcsolatban. Az MTI-nek küldött közlemény szerint a beruházás az előkészületi fázisban tart, és jelenleg szüneteltetik is az engedélyeztetési folyamatot, mert a nemzeti park és az önkormányzat után a helyi lakosokkal is szeretnének egyeztetni; amint a járványhelyzet enyhül, lakossági fórumot tartanak.

A Mol hangsúlyozta, a területen nem kőolajat, hanem földgázt keresnek, ahogy az elmúlt 50 évben is. Magyarországon minden második háztartás földgázzal fűt, a vállalat a lakosság gázszükségletének 50 százalékát biztosítja hazai forrásból, magyar munkaerővel.

Mint részletezik, több lehetséges helyszínt vizsgálnak a kutatófúráshoz és minden esetben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, és figyelnek a környezetre.

Egyetlen fát sem fognak kivágni, a munkálatokkal járó átmeneti zajterhelést ideiglenes védőfallal csökkentik, és betartják a Natura 2000 minősítéshez kapcsolódó összes előírást – közölték.

A Mol emlékeztet, hogy jelenleg is öt működő gázkútja van a területen, mindegyik biztonságos, és semmilyen környezetkárosító hatásuk nincs. A gázt földalatti vezetékeken szállítják, így a nagyjából 1 hónapig tartó munka után semmilyen zajhatás vagy teherautó-forgalom nem terheli a környéket.