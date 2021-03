A felszámoló cégek majdnem negyede köthető a kormánypárthoz – számolt be róla az RTL Klub Híradója a Direkt36 cikke alapján.

Múlt héten hirdették ki azt a 90 vállalkozást, amelyek a jövőben az állam megbízásából felszámolhatják a tönkrement cégeket. Közülük 54 új szereplő, ennek fele pedig kormányközeli vállalkozókhoz, politikusokhoz köthető. A portálnak név nélkül nyilatkozó felszámolóbiztosok szerint az éves szinten 3-6 milliárdos üzlet a közeljövőben felpöröghet, mert sok cég mehet tönkre a koronavírus miatt.

Az egyik ilyen cég tulajdonosa állítólag Seszták Miklóshoz köthető, miközben a korábbi miniszter is részt vette a kiválasztási folyamatban, de nyert Papcsák Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsági elnökének tulajdonában levő cég is. Ugyanígy Tasnádi László – korábbi belügyi államtitkár – cége szintén végezhet felszámolásokat a jövőben, és állítólag Mészáros Lőrinchez köthető cégek is nyertek.

A Direkt36 újságírója az RTL Klubnak azt mondta, hogy a banki hitelmoratórium után indulhat meg egy felszámolási hullám, közben az MSZP szerint megint a Fidesz-közeli vállalkozókat hozzák helyzetbe. Szakács László, a párt országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy mint a nyomor vámszedőinek, a FIdesz újra lehetőséget ad a haverjainak ahhoz, hogy újraosszák a piacot.

A híradó megkereste a kormányt azzal kapcsolatban, hogy nem merülhet-e fel összeférhetetlenség, amire azt válaszolták, hogy