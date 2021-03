Tényleg elengedték az adósságszabályokat a tagállamok

A koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés a GDP-arányos államadósságok megugrásához vezetett világszerte, mivel a legtöbb kormány hitelből és állampapírkibocsátásból igyekszik fedezni a válságkezelés költségeit. És noha az uniós helyreállítási alap uniós adósságkibocsátásának hatása még meg sem jelenik a statisztikákban, máris van

hét olyan tagállam az Európai Unióban, amely esetében az államadósság már meghaladja a GDP száz százalékát

– derül ki a Magyar Nemzet összesítéséből.

Az Eurostat 2020. harmadik negyedéves adatai alapján készült összesítés szerint a listavezető a nemzetközi állampapírpiacra épphogy visszatérő Görögország, amely esetében a GDP-arányos államadósság 200 százalékos szinten állt. A második helyen Olaszország áll 154,2 százalékos adósságaránnyal – a lap meg is jegyzi, hogy az ország jelenleg az Európai Központi Bank kötvényvásárlási akciója nélkül nem is tudná teljesíteni az adósságszolgálatot. A harmadik helyen Portugáliát említik, amely a maga 130,8 százalékos államadósságával szintén nem teljesíti a maastrichti kritériumokat. Ugyancsak meghaladja a száz százalékos szintet a jelentős mértékben a turizmusra épülő gazdaságú Ciprus államadóssága mellett a francia, és a belga adósság is.

Magyarország a 11. a listán, 74,3 százalékos GDP-arányos adóssággal.

A maastrichti adósságszabály szerint egyébként nem haladhatná meg a 60 százalékot az GDP arányos adósság, azonban a járványra való tekintettel az Európai Bizottság tavaly óta eltekint a szabály betartatatásától. Egyébként a lap által hivatkozott lista szerint csak 12 ország felel meg ennek a szabálynak. A legkisebb adósságrátát, 18,5 százalékkal Észtország jelentette, a második Bulgária 25,3 százalékkal, a harmadik legalacsonyabb államadóssággal pedig Luxemburg bír (26,1 százalék).