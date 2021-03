Négy esztendő – ennyi kellett ahhoz, hogy óriási nemzetközi siker váljon két corvinusos barát kudarcából. Igaz, talán túlzás kudarcként tekinteni a két egyetemista ötletére, aki a kriptovilágban próbált maradandót alkotni jó néhány évvel ezelőtt, amikor kriptovaluta fogalma még távolról sem volt annyira ismert, mint ma. Az pedig egyáltalán nem az ő hibájuk, hogy a tervük nem valósult meg.

Túl sok volt a csalás, találtak rá megoldást

Ám ahelyett, hogy a problémán agonizáltak volna, erőt és újabb ötletet merítettek csalódottságukból, amellyel megütötték a főnyereményt: a 2017-ben alapított SEON Technologies Kft. ugyanis Magyarország eddigi legnagyobb Series A tőkebevonási folyamatát zárta le március 16-án, melynek során a svéd Creandum 10 millió eurót (3,7 milliárd forintot) fektet a magyar startupcégbe.

De lássuk, hogyan kezdődött a történet!

Bencével, az alapítótársammal már az egyetem alatt volt egy közös projektünk, indítottunk egy kriptováltót. Csakhogy rögtön a kezdésnél rengeteg csalással, bankkártyás visszaéléssel szembesültünk, ezért le is állítottuk ezt a fizetési módot. Egyből elkezdtünk különböző megoldások után nézni a piacon, de nem találtunk olyat, amely valós választ adott volna a problémára

– mondta az Indexnek Kádár Tamás, a fent említett cég ügyvezetője, aki Jendruszák Bencével alapította a vállalkozást négy évvel ezelőtt. „Nem volt transzparens árazás a honlapon, nem voltak részletezve a termékek, nem lehetett kipróbálni azokat, úgyhogy a saját kezünkbe vettük az irányítást. Rengeteget kutattunk, elemeztük az online csalások módszertanát, sokat olvastunk arról, hogyan dolgoznak ezek a csoportok, hogyan adnak-vesznek adatokat, és végül úgy döntöttünk, hogy alapítunk egy B2B-céget, amely a csalásmegelőzési iparágban nyújt megoldást a kis- és nagyvállalkozásnak” – mondta portálunknak a cégvezető.

A két főből álló csapat hazai és nemzetközi eseményeken pitchelt a mesterséges intelligenciára épülő szoftverrel, amelynek

segítségével az online tranzakciós csalások 80 százalékát ki lehet szűrni,

majd miután a páros kapott 50 ezer eurót a kezdéshez, 2017 elején megalapította a céget, és gőzerővel elindult a munka. Egy év után már kézzelfogható eredményeket értek el, ami érthető, mivel a webshopok, az online kereskedelem egyre nagyobb teret hódít magának, amellyel párhuzamosan a csalások száma is növekszik. A csapat folyamatosan bővült, és tágasabb irodába kellett költöznie.

A koronavírus csak lendített az üzleten

A SEON bevétele a gyors növekedésnek köszönhetően a második évben a négyszeresére, a harmadik évben háromszorosára nőtt. Sőt, az OTP Csoporthoz tartozó Portfolion előbb 500 ezer, majd egymillió eurót invesztált a startupba, amely 2019 végére pedig már nyereséges volt, míg 2020-ban csupán öt hónap kellett ahhoz, hogy kitermelje az egy évvel korábbi árbevételét.

Ez részben a koronavírus-járvánnyal is magyarázható, sőt a cég azokhoz a techvállalatokhoz tartozik, amelyek a pandémia idején igazán fellendültek.

A világjárvány idején ugyanis rengeteg digitális tranzakció történt, sokkal többen intézték az ügyeiket online, ami az egész digitális gazdaságot élénkítette.

A villámgyors fejlődéssel együtt a cég júliusban még nagyobb irodába költözött, ráadásul Budapest mellett már Londonban is van irodája, és amíg egy évvel ezelőtt 20 fős volt a vállalat, mostanra már meghaladta az 50-et is. A Creandum – amely többek között a Spotifyban és a Boltban is meglátta a fantáziát évekkel ezelőtt – 10 millió eurós befektetésével pedig tovább növekedhet a vállalat: Budapestre további 80, Londonba pedig 20 embert vesznek fel.

A befektetési folyamatot decemberben kezdtük el, és szerencsére elég nagy volt az érdeklődés a piacon. A Creandumra részben éppen azért esett a választásunk, mert jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, és már több nagy és sikeres cégbe fektetett be, márpedig a Spotify és a Bolt is elég jó ajánlólevél

– mondta lapunknak Kádár Tamás, hozzátéve, hogy a befektetésnek köszönhetően folytathatják a növekedésüket, és nemcsak az új alkalmazottak felvételével, hanem nemzetközi szinten is szeretnének tovább terjeszkedni. „Egy hónapon belül felállítjuk az amerikai irodánkat Austinban, Texasban, az év vége felé pedig Ázsiában is, valószínűleg Hongkongban vagy Szingapúrban” – fogalmazott a cégvezető. Azt is elárulta, hogy a vállalatnak jelenleg 120 fizető ügyfele van, ám a kártyacsalások, a személyes adatokkal való visszaélések, az internetes csalók elleni küzdelem eredményességéről több mint ötezer nemzetközi partner tanúskodik, így többek között az OTP Bank, a Patreon, az Eurobet, az Avis, a Barion és az Air France is.

Termék a felhasználók igényei szerint

A két fiatal megoldását regisztrációhoz, kártyás fizetéshez, utaláshoz, pénzkivételhez, belépésekhez is lehet integrálni, az egyidejűleg vizsgálja a vásárló e-mail-címét, IP-címét, telefonszámát, közösségi médiában található profilját. Ez a digitálislábnyom-elemzés valós időben történik, és összehasonlítva a korábbi online viselkedéssel kiderül, mennyire megbízható vagy éppen gyanús a felhasználó.

A megoldásunk pay as you go szolgáltatásként működik, vagyis a használat alapján fizetnek a partnereink. Ez azért jó, mert így együtt növekszünk a kliensekkel. Ha nekik jól megy, akkor nekünk is. Ez az ügyfeleinknek is tetszik, de az is, hogy a terméket helyezzük előtérbe, vagyis arra fókuszálunk, hogy sokat tanuljunk a partnerektől, és a visszajelzéseik alapján fejlesztjük a szoftvert. Most is éppen újabb fejlesztésen dolgozunk, amelynek az a lényege, hogy aki felmegy a honlapunkra, akadálymentesen el tud kezdeni egy tizennégy napos próbaidőszakot a termékkel kapcsolatban

– mondta az Indexnek Kádár Tamás, hozzátéve, hogy minimális lemorzsolódást tapasztaltak eddig, a kliensek 99,5 százaléka még velük van, ami azt jelenti, hogy a termék, amelyet fejlesztenek, hasznos számukra és szeretik.

Ehhez csupán annyi kellett, hogy néhány évvel ezelőtt internetes csalók miatt pórul járjanak, és csalódottságukból erőt és új ötletet merítsenek.

(Borítókép: Jendruszák Bence és Kádár Tamás. Fotó: SEON Technologies)