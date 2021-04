Még fizetnek is, ha Máltára utazik

A View from the Wing nevű turisztikai portál szerint akár 220 eurónyi kedvezményt is kaphat az, aki idén utazik Máltára. Az intézkedés értelmében:

Az öt csillagos hotelekben leadott foglalások után 200,

A négy csillagos hotelekben leadott foglalások után 150,

A három csillagos hotelekben leadott foglalások után pedig 100 eurót térítenek vissza.

Ráadásul mindazok, akik a Máltától északnyugatra található Gozo szigetére utaznak, ezenfelül még további 10%-nyi kedvezmény kaphatnak.

Vagyis összesen legfeljebb 220 eurós támogatást lehet igénybe venni.

A visszatérített pénzt felerészben a kormányzat, felerészben pedig a vendéglátóhelyek fogják állni. Az viszont még nincs tisztázva, hogy hány napot kell majd foglalni ahhoz, hogy a támogatást igénybe lehessen venni, vagy esetleg lesz-e olyan minimálisan befizetendő összeg, amit előírnak követelményként.

A nyitást az teszi lehetővé, hogy Málta rendkívül gyorsan szervezte meg a saját oltási kampányát. Az országban hétfőn ismét kinyithattak az oktatási intézmények. A templomok vasárnap, a bezárt üzletek pedig április 26-án nyithatnak újra.

A szállodák mindeközben már működnek is, bár egyelőre étkezni csak a szobákban lehet, mivel az éttermek és a bárok még nem nyithattak ki. A máltaiak a turizmus nagy nyitását idén június elsejére tervezik, vélhetően addig ez utóbbiak is kitárják kapuikat.