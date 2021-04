Remek hírek érkeztek a Covid elleni orrspray-ről

A Cebina a pécsi Virológiai Nemzeti Laboratóriummal közösen fejleszt több Covid-ellenes készítményt is, köztük egy orrspray-t, amely az eddigi eredmények alapján néhány nap alatt kipucolja a vírust a szervezetből.

Több Covid-specifikus projektje is van a bécsi Cebina nevű cégnek, ezekről korábban mi is írtunk az Indexen. Ez az osztrák vállalat fejleszt közösen SARS-CoV-2-koronavírus elleni vakcinát és orrspray-t a pécsi virológiai laborral. A bécsi vállalatnál több magyar kutató orvos is dolgozik.

A biotechnológiai cég vezérigazgatója a magyar Nagy Eszter, aki a Világjárók Klubja YouTube-csatornának adott interjút.

A két szérumot 2020 tavasza óta fejlesztik, az egyik közülük egy allergiaellenes orrspray, amely már a humán klinikai vizsgálati fázisban van, Németországban tesztelik. A szérum azelasztin-hidrokloridot tartalmaz, amelyet évek óta alkalmaznak az allergiás betegségek kezelésében.

Nagy Eszter eredményesnek nevezte az eddigi kutatást, a PCR-teszten pozitív mintát adók között azt tapasztalták, hogy a szer pár nap alatt képes eltávolítani a szervezetükből a vírust.

Nem betegszenek meg, és nem is lesznek fertőzőképesek

– magyarázta a gyógyszerész végzettségű cégvezető.

A másik fejlesztés pedig egy vakcina. Erről január végén számoltunk be, egy új generációs fehérjealegység-vakcináról van szó, ugyanilyen típusú oltóanyaggal oltanak hepatitis B ellen is. A Cebina vezetője jelezte, olyan oltóanyagot szeretnének előállítani, ami nemcsak a SARS-CoV-2-es, hanem más típusú koronavírusok ellen is véd.

Nagy Eszter kifejtette, nem csupán a pécsi virológiai laborral dolgoznak együtt, de az innsbruckival is, ahol szintén dolgozik magyar virológus. Itt a koronavírus dél-afrikai variánsával szemben tesztelik a vakcinát és az orrspray-t.

A Cebina a közeljövőben keresi azokat a kelet-európai kutatóintézeteket, amelyekkel a pécsihez és az innsbruckihoz hasonlóan együttműködésre léphet.

Magyarországon és Lengyelországban is magas szinten van az orvosi kutatás. Az, hogy az akadémiai kutatásból alkalmazott kutatás, majd gyógyszerfejlesztés kezdődjön, még gyermekcipőben jár ebben a régióban. Némileg a missziómnak érzem, hogy ezt előrelendítsük; a befektetőink támogatják ezt az irányt

– zárta mondandóját Nagy Eszter.

Covid elleni orrspray kifejlesztésén más cég is dolgozik, például a vakcinát is gyártó AstraZeneca – az Oxfordi Egyetemmel közösen.

(Borítókép: Orrspray-t használó nő 2019. február 5-én Berlinben. Fotó: Florian Gaertner / Getty Images)