7,5 százalékra emelné a kormány az idei hiánycélt

Az Országgyűlés előtt van a 2021-es költségvetés módosítása, amely lehetővé teszi, hogy a járvány elleni védekezéshez és a gazdaság újraindításához szükséges források továbbra is maradéktalanul rendelkezésre álljanak – közölte a Pénzügyminisztérium.

A Pénzügyminisztérium közlése szerint a törvényjavaslat biztosítja az ősszel bejelentett otthonteremtési program fedezetét, de az egészségügy, a családtámogatások és az önkormányzatok forrásait is növeli.

A Költségvetési Tanács (KT) egyetértő véleményének birtokában a kormány kedden nyújtotta be a 2021-es költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek. Ahogyan a KT is megállapította, a költségvetés elfogadása óta jelentős gazdasági változások és döntések születtek a koronavírus-járvány következtében, így a költségvetési törvény módosítása minden szempontból indokolt.

A gazdaság újraindítását és a járvány elleni védekezést szolgáló intézkedések nyomán a hiánycél – a korábban elfogadott 2,9-ről – 7,5 százalékra módosul

– derült ki a tárca közleményéből. Mint írták, az új hiánycéllal biztosítható az államadósság csökkenése is, így a 2020 végi 80,4 százalékról az idei év végére várhatóan 79,9 százalékra csökkenhet a GDP-arányos államadósság.

A törvényjavaslat 2021-re 4,3 százalékos gazdasági növekedéssel számol.

1700 milliárdról még nem tudni, mire kell

A Portfolio a KT írásos véleményére hivatkozva arról ír, hogy a kormány által bemutatott költségvetési bevételi (+790 milliárd forint döntően többlet EU-s folyósítások miatt) és kiadási főösszegbeli (+1587 milliárd) módosítások gyakorlatilag „csak” 796,5 milliárd forintnyi pénzforgalmi deficitnövelést tennének indokolttá 2288 milliárd forintra, de a kormány mégis 7,5 százalékos eredményszemléletű deficitcélt akar elfogadtatni, ami valójában 3990 milliárdos pénzforgalmi deficitnek felel meg és az utóbbi számít igazán, mert ezt kell megfinanszírozni.

Ennek az 1700 milliárdos többletnek a tételeit azonban a kormány nem mutatta be a Költségvetési Tanácsnak,

amit hiányol a testület és ezért kéri, hogy azt a parlamentnek mutassa be a kormány. A gazdasági portál szerint az 1700 milliárdos csomagot egyébként valószínűleg még nem tudja tételesen és pontosan bemutatni a kormány, mert a járvány elleni idei többlet védekezés és újraindítás nem indokolt még ekkora költekezést, azaz nem született még meg minden döntés, ami majd tényleg kitölti ezt a mozgásteret.

A PM közölte azt is, hogy az egészségügy további fejlesztése, a családok támogatása és a gazdaság újraindítását segítő adókönnyítések mellett a költségvetés módosítása az önkormányzatoknak is többletforrást jelent: az eredetileg elfogadott 865 milliárd forinthoz képest 908 milliárd forint költségvetési támogatásra számíthatnak az önkormányzatok idén. A most benyújtott törvényjavaslatot még a tavaszi időszakban elfogadhatja az Országgyűlés – írta a PM.