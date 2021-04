Hetekre leáll a gyártás a kecskeméti Mercedes-gyárban

Május 2-ig, azaz tíznapra leállt a kecskeméti Mercedes-gyár – a gyár dolgozóitól származó értesülést először a Hírös.hu tette közzé. Mint írták, a globálisan az autógyártás mellett az elektronikai termékek gyártóinak is egyre nagyobb problémákat okozó csiphiány miatt áll le hetekre a termelés a magyar üzemben is. A portál emlékeztet arra, hogy a járvány kitörése óta ez már a harmadik ilyen gyártásszünet. Tavaly is áprilisban, a karantén alatt kényszerült hosszabb szünetre menni.

Korábban a Világgazdaság írt a Reuters értesülései alapján arról, hogy két német gyárban is kénytelenek csökkenteni összesen mintegy 18,5 ezer dolgozó munkaidejét az alkatrészhiány miatt. A leállás a Mercedes C-osztályának autóit érinti.

A gyár egyelőre hivatalosan nem erősítette meg a termeléskiesés tényét, amint az Index választ kap az ezzel kapcsolatos kérdéseire, frissítjük a cikket.