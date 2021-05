Közép-Európában egyedülálló farmot adtak át Magyarországon

Átadták a Közép-Európában egyedülálló, kutatás-fejlesztési célú vertikális farmot a Tungsram újpesti központjában szerdán. A vertikális farm segítségével a világ élelmiszer-ellátása válhat megoldhatóvá a jövőben, amellyel mikrozöldségeket, kisebb salátanövényeket lehet termelni kizárólag LED-es, mesterséges megvilágítással, napszaktól és időjárástól függetlenül. A lámpákat és a technológiát a Tungsram nagykanizsai és hajdúböszörményi gyára biztosította.

A növekedés egyik hajtóereje, hogy a klímaváltozás, az urbanizáció és a népességnövekedés miatt tíz éven belül ötven százalékkal több élelmiszert kellene termelnie a világnak, mint most. Eközben a learatható termőterület drasztikusan fogy

– mondta a Jörg Bauer, a Tungsram elnök-vezérigazgatója az ünnepélyes átadáson, hozzátéve, hogy a cég idén 125 éves, és a korábbi generációk mind hozzájárultak a társadalom gyarapodásához a villanylámpával, a rádióval vagy éppen a televízióval. A mostani nemzedék pedig a világ élelmiszer-ellátásával alkothat maradandót, ám ahhoz óriási fejlődésre van szükség, hogy ezzel a módszerrel gabonát, rizst, kukoricát lehessen előállítani.

A beltéri gazdálkodáshoz tartozó vertikális farmok esetében évszaktól, klímától függetlenül, akár városi környezetben is lehet növényt, gyümölcsöt termelni, sőt a segítségével a termények hozamában, minőségében, a beltartalmi értékben és a vízfelhasználás során is ugrásszerű javulást lehet elérni a hagyományos mezőgazdasághoz képest. A vízfelhasználás akár 95-98 százalékkal is csökkenhet, ráadásul a kórokozók is távol maradnak a terméstől.

A beruházás költsége 575 millió forint volt, amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 250 millió forintos támogatásával valósult meg.

A farm száz százalékig magyar fejlesztésű és gyártású. A cél az, hogy Magyarország tudása révén visszakerüljön régi pozíciójába, a világ öt legnagyobb agrárkutató országa közé

– mondta György László, az ITM államtitkára.