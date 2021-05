Jön az oltás utáni plusz szabadnap?

A munkahelyi oltópontok lehetősége után most a bankszektorban merült föl, hogy a dolgozók a koronavírus elleni vakcina napján vagy annak másnapján egy fizetett szabadnapot kapjanak.

A Magyar Bankszövetség Elnöksége azzal az ajánlással fordul tagjaihoz, a hazai bankokhoz, pénzintézetekhez, hogy az oltással élő kollégáik kapjanak plusz egy fizetett szabadnapot. Akár az oltás napján, vagy az azt követő napon.

Mindezt azért, hogy ennyivel is támogassák az oltás felvételét, amely az egészség védelme mellett a gazdaság újraindításának is nélkülözhetetlen feltétele

– áll a Magyar Bankszövetség és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közös közleményében.

Mindeközben az MKIK is arra kéri a vállalkozásokat, hogy minél többen regisztráljanak a https://vakcinainfo.gov.hu oldalon az oltásra. Ahogy arról az Index is beszámolt, Parragh László május 12-én szerdán beszélt arról, hogy egy hatályos kormányrendelet alapján már a hazai vállalkozások is megszervezhetik a dolgozók oltását.

EZ AZT JELENTI A KAMARAI ELNÖK SZERINT, HOGY AZ ÖSSZES MAGYAR CÉGNEK LEHETŐSÉGE VAN ARRA, HOGY HELYBEN, SAJÁT TELEPHELYÉN SZERVEZZE MEG MUNKAVÁLLALÓI BEOLTÁSÁT.

Az MKIK elnöke hozzátette, az ügyben a kamara támogatni fogja a magyarországi gazdasági társaságokat. Amennyiben az adott vállalat élni kíván a lehetőséggel, a helyi önkormányzatokhoz kell fordulniuk, akik felveszik az illetékes szervekkel a kapcsolatot.

A vakcina szállításával és tárolásával kapcsolatos logisztikai feladatokat nem a cégnek kell megszerveznie.

Az országos oltási program részeként például már április utolsó hetében létesült oltópont a vakcinára önként jelentkező munkavállalók beoltására a kecskeméti Mercedes-gyárban, majd a Magyar Suzuki esztergomi üzemében, illetve nyílt oltópont a győri Audi Hungariánál.

(Borítókép: Beoltanak egy nőt a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag első adagjával a salgótarjáni József Attila Művelődési Központban kialakított oltóponton 2021. május 1-jén. Fotó: Komka Péter / MTI)