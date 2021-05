Többet kínálnak az informatikusoknak, mint amennyit keresnének

Továbbra is óriási a kereslet az informatikusok iránt a munkaerőpiacon, és ez nemcsak nemzetközi szinten van így, hanem Magyarországon is. A DreamJo.bs felméréséből az is kiderül, hogy a cégvezetői állásoktól eltekintve az IT területén dolgozók kapták a legmagasabb fizetéseket az elmúlt évben.

Az is igaz, hogy az IT-seknek nagy tapasztalattal kell rendelkezniük egy-egy állás betöltéséhez, és mindenhol másféle programnyelv ismeretét kérik.

A béreket természetesen nagyban befolyásolja, hogy milyen pozícióról van szó, valamint attól is függ, hogy az állás betöltése milyen specializációt igényel. Ezzel együtt az átlagos bérigény nettó 453 ezer forint, ami jóval kevesebb, mint amennyit a cégek ajánlanak. A munkaadók ugyanis 501 ezer forintos átlag nettó fizetést kínálnak a különböző pozíciókra.

A felmérésből kiderül, hogy a legtöbb álláslehetőséget a kisvállalatok kínálják, és többségében szoftverfejlesztésre keresnek munkaerőt.