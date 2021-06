Covid-vakcina gyógyszertárból?

A Moderna gyógyszergyár leszerződött egy izraeli céggel, amely arra vállalkozott, hogy egy sor kelet-európai országban, így Magyarországon is forgalmazza majd a vállalat koronavírus elleni vakcináját. Minden résztvevőt, magánegészségügyi intézményt, sőt még nagykereskedőket is megkérdeztünk, hogy ez pontosan hogy fog zajlani, hol és milyen engedéllyel lehet majd beszerezni az oltóanyagot, de még így sem tiszta a kép.

A Medison Pharma az első olyan gyógyszer-nagykereskedelmi cég, amely kereskedelmi forgalomba hozhat koronavírus elleni vakcinát Magyarországon. A hírt kedden jelentette be a vállalat, a Moderna mRNS-alapú oltóanyagát fogják árulni Izraelben és tizenkilenc közép- és kelet-európai országban, köztük Magyarországon is.

Mit jelent ez pontosan? A koronavírus elleni – közös uniós beszerzésű – vakcinák (Pfizer–BioNTech, Moderna, Janssen, AstraZeneca) megvásárlását ideiglenes forgalomba hozatali engedéllyel hagyta jóvá az európai gyógyszerhatóság, az EMA. A magyar kormány is így szerezhette be őket, az orosz gyártmányú Szputnyik V-t és a kínai Sinopharm oltóanyagát pedig az Európai Bizottság egy korábbi rendelete értelmében a hazai gyógyszerhatóságok, vagyis az Országos Élelmezés-egészségügyi és Gyógyszerészeti Intézet és a Nemzeti Népegészségügyi Központ jóváhagyásával – saját felelősségre.

Az ideiglenes jóváhagyást az EMA egy évre adja ki, ezt követően visszavonhatja vagy meghosszabbíthatja az engedélyt.

Az érvényes engedély birtokában a gyógyszergyártók bármikor elkezdhették volna értékesíteni a piacon a vakcinákat, de kezdetben a különböző kormányok akkora mennyiségben szerződtek le velük, hogy nem volt plusz kapacitásuk.

Ahogy a világ különböző régióiban egyre több szállítmány jut célba, és a kormányok is biztosították polgáraik egy részének az oltóanyagot, jöhet a „második hullám”, a magánszektor ellátása.

Ebben a hullámban a gyártók már közvetlenül nagykereskedőknek is értékesítik a tételeket, olyanoknak, mint a Medison Pharma. Az egyik legfőbb kérdés az, hogyan és hogy mi hogyan juthatunk hozzá.

Orbán Viktor ugyan a csütörtöki Kormányinfón érintette a vakcina „piaci alapra helyezését”, és hogy aki az állami oltóprogramban nem oltatta be magát, innentől maga gondoskodhat az oltásról, de részletekről nem beszélt.

Az országos gyógyszerészeti intézettől (OGYÉI) ennek nyomán azt kérdeztük, közvetlenül kiknek adhatja majd el a Moderna oltóanyagát Magyarországon a Medison Pharma, szükséges-e külön OGYÉI-engedély vagy NNK-jóváhagyás (Nemzeti Népegészségügyi Központ) az árusításhoz, és vényköteles lesz-e a vakcina. A következő választ kaptuk:

Orbán Viktor miniszterelnök a Kormányinfón részletes tájékoztatást adott ennek kapcsán, az ott elhangzottakat ajánljuk figyelmébe.

Mivel a miniszterelnök sajnos nem részletezte a Moderna-vakcina hazai forgalmazásának kérdését – a bennünk megfogalmazódott kérdésekre nem adott választ –, próbáltunk más fogódzkodót keresni.

A Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke, Greskovits Dávid az Indexnek azt mondta, fontos kérdés, hogy az izraeli cégnek van-e itthon nagykereskedelmi joga.

Ha nincs, akkor csak nagykereskedőknek vagy kórházaknak árulhatja a készítményt. Ha van, akkor patikáknak és akár magánegészségügyi intézménynek is.

Lássuk, hogy látja a helyzetet a magánegészségügy. Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezető igazgatója azt mondja, meghatározott egészségügyi működési engedéllyel rendelkező magánintézmények vélhetően vásárolhatnak majd a vakcinából, de biztos benne, hogy az NNK vagy az OGYÉI szabályozni fogja, hogyan lehet majd beszerezni, felhasználni. Szerinte minden bizonnyal orvosi kontroll mellett lehet majd megvásárolni az oltóanyagot – mint például a kullancs elleni vakcinát –, tehát ha az orvos felírja, a páciens kiválthatja, de egy oltóorvosnak kell beadnia.

Országonként változó a forgalmazás

Megkérdeztük a legnagyobb hazai gyógyszernagyker, a Hungaropharma vezérigazgatóját, Feller Antalt is, aki azt a kérdést is felvetette, vajon a Moderna-vakcina bekerül-e az államilag támogatott gyógyszerek közé, vagy sem. Ez óriási jelentőséggel bír majd, hiszen a kormány eddig a költségvetés terhére biztosította a lakosságnak a vakcinát, most viszont nekünk kell megvásárolnunk, és a NEAK-támogatás csökkentheti az árat.

A Szputnyik esetében a kormány 17 eurót fizetett két adagért, míg a kínai szérum két dózisáért 63 eurót. A kereskedelmi forgalomban ez az ár jóval magasabb lenne, hiszen a gyártó és a nagykereskedő is jól szeretne járni, így a haszonkulcs a piaci viszonyokat alapul véve a vételár 60–90 százalékát is elérheti. A Moderna vakcinája az Unicef és a Washington Post infói szerint adagonként 15 dollárba került az USA-ban, az unió pedig 18 dollárért vásárolhatott, ehhez jöhet majd a Medison Pharma haszna, így jön ki a magyar kereskedelmi ár.

Feller Antal sem tudta megmondani, vajon gyógyszertári forgalomba kerül-e a készítmény, és hogy miképp tudjuk majd beszerezni, de mondott nemzetközi példákat.

Az elérhető COVId-vakcinákat bizonyos országokban gyógyszertárakban is forgalmazzák, és ha orvosi vénnyel kiváltjuk, a doki beadhatja nekünk. Ez a rendszer működik Ausztriában, Franciaországban, Németországban és Olaszországban is.

Egy másik csoportba tartoznak azok az országok, amelyekben a Covid-vakcinációban részt vesznek maguk a gyógyszertárak, a gyógyszerészek is. Ezek zömmel azok az államok, ahol az influenzaoltás beadásában is részt vettek a gyógyszertárak. Ilyen ország az USA, Franciaország, Norvégia, Svájc és megintcsak Olaszország, ahol tartományonként eltérő az eljárás.

A Medisonnak is elküldtük a kérdésinket, hogy milyen engedéllyel rendelkeznek, és kiknek értékesíthetik majd Magyarországon a vakcinát, de egyelőre nem kaptunk választ.

A harmincas évek óta a piacon A Moderna oltóanyagát itthon a Medison Pharma izraeli nagykereskedő árulja majd. A Jakobsohn család harmadik generációja birtokolja a vállalatot, amely a harmincas évek óta van jelen a gyógyszeriparban. Az eladások alapján a cég benne van a top 3-ban Izraelben, egészségügyi szolgáltatással, marketinggel, gyógyszer-kereskedelemmel is foglalkozik.

(Borítókép: Egy gyógyszerész kiszolgálja a vásárlót egy spanyol gyógyszertárban 2020.április 22-én. Fotó: Miquel Benitez / Getty Images)