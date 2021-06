Elindulnak a Wizz Air belföldi járatai az Egyesült Királyságban

A Wizz Air légitársaság brit leányvállalata elindítja első belföldi járatát az Egyesült Királyságban – írta szombati számában a Magyar Nemzet a légi közlekedési hírekkel foglalkozó Simple Flying portálra hivatkozva.

A bejelentés szerint a magyar gyökerű cég nyáron a La Manche csatornában fekvő Jersey-be indít új útvonalakat brit bázisairól. Az Egyesült Királyságban négy Wizz Air-bázis működik: Gatwick, Luton, Doncaster Sheffield és Cardiff.

Owain Jones, a Wizz Air UK ügyvezető igazgatója a portálnak arról beszélt, a cég csapata azért dolgozik, hogy a 2021-es nyári szezon ne maradjon el. Tudják, hogy ügyfeleik el akarnak menekülni a zsúfolt nagyvárosokból egy kis napsütésre és pihenésre. Jersey-ben mindez megtalálható, emellett érdekes történelmi örökséggel rendelkezik, a második világháború idején például föld alatti kórházat üzemeltettek ott.

A Magyar Nemzet arra is emlékeztet, hogy a Wizz Air a közelmúltban bejelentette ötödik bázisának megnyitását Olaszországban is. Az AirlineGeeks.com közlése szerint a Wizz négy új Airbus A321neo repülőgépet vet be, amelyek a Róma-Fiumicino nemzetközi repülőtéren állomásoznak, és 32 új útvonallal bővítik ki a Wizz Air által eddig üzemeltetett 25 útvonalat.