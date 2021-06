Lángos 1400-ért, sör ezresért – elszálltak az árak a Balatonnál

A múlt évhez képest 15-20 százalékkal emelkedtek az árak a Balaton-parti strandokon. Az itteni büfések szerint az alapanyagok árának növekedése miatt kérnek többet a vendégektől, a Balatoni Turizmus Szövetség meglátása szerint az emelkedő színvonal miatt van drágulás – derül ki az RTL Klub híradójából.

Nem ritka, hogy akár 800 forintba is kerülhet egy lángos a tóparton. A nyaralók is azt tapasztalják, hogy nőttek az árak tavalyhoz képest, egyikük a 25 százalékos drágulást sem tartja elképzelhetetlennek. Az előző évben átlagosan 5 százalékot emeltek az árakon a vendéglátósok, idén viszont nagyobb, 15-20 százalékos emelkedésre számíthatnak a Balatonnál strandolók.

Az árak eltérők, van olyan balatonfüredi büfé, ahol 700 forintért lehet lángost kapni, de olyan is akad, ahol akár 1400 forintot is elkérnek érte. Egy tulajdonos szerint azért emeltek árat, mert idén kisebb létszámmal dolgoznak, és a vendégek is kevesebbet költenek az elmúlt évekhez képest, illetve a nyersanyagárak is megemelkedtek.

Egy korsó sörért akár ezrest is fizethetünk, a palacsinta ára 250-300 forint körül mozog. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint a munkáltatók költségei, az alapanyagárak, valamint a folyamatos fejlesztések miatt változtak az árak.

A kormány döntésének értelmében öt és fél millió beoltott után már védettségi igazolvány nélkül is lesz mód szállást foglalni a hotelekben. A vendéglátósok pedig abban bíznak, hogy így több vendég lesz majd a strandokon.