Beengednek az osztrák szállodába, ha keleti vakcinával oltottak?

Mi tévők legyünk, ha van oltási igazolványunk, de német úti célt néztünk ki magunknak? Olaszországban hol mozoghatunk korlátozás nélkül? Érdemes-e a szálláshelyek honlapját böngészni, ha biztosra akarunk menni, beléphetünk-e orosz vagy kínai oltással a karunkban? Megpróbáltuk összeseperni a fontosabb infókat azok számára, akiket Szputnyik V-vel vagy a Sinopharm vakcinájával oltottak be, de azok is találnak majd szemezgetnivalót, akik más oltóanyagot kaptak, de népszerű üdülési célpontot néztek ki maguknak.

Naponta érkeznek hírek azokról a módosításokról, amelyek alapján beutazhatunk turistaként egy-egy országba. A sulinak, az érettségiknek vége, kezdődik a hardcore nyaralási szezon, így érdemes megtömni a fejünket a fontosabb, a pandémia elleni védekezésről szóló információkkal, mielőtt úti célt választunk és szállást foglalunk.

Nekünk, magyaroknak kivételezett a helyzetünk, ugyanis több százezer honfitársunkat nem EU-s beszerzésből származó orosz és kínai vakcinával oltották be, amelyeket több országban sem fogadnak el védettségi feltételként. Ilyen például Lengyelország és Németország is, ott sem a Szputnyik V, sem a Sinopharm oltóanyaga nincs rajta az elismert vakcinák listáján, míg Ausztriában vagy Spanyolországban a Szputnyikra mondott nemet a kormány. (Az európai gyógyszerhatóság által elfogadott vakcinákkal oltottak a legtöbb országban a második dózis beadása utáni 14. naptól számítanak védettnek.)

Különböző módokon, például negatív PCR-teszttel ezekbe az országokba is simán beutazhatunk, ám továbbra is bizonytalanságot okoz, hogy ha át is jutottunk a határon, nem utasítanak-e el bennünket egy szállodában vagy múzeumban, ha a Szputnyik V vagy a kínai oltás nevét látják az oltási igazolásunkon.

Jogos a kérdés. Ausztriában járt magyaroktól a közelmúltban több alkalommal is jött olyan jelzés, hogy az országba ugyan be tudtak lépni, de a szállodában például szigorúbb Covid-szabályozással szembesültek, mint a határon, és emiatt más szálláshelyet kellett lefoglalniuk

– magyarázta az Index megkeresésére Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke. Vagyis ha utazunk, bizony készülnünk kell rá, hogy van minden országban egy egységes, a turisták védettségét előíró szabályozás, ám helyben a különböző turisztikai szolgáltatók és kulturális helyszínek ettől eltérhetnek és időnként el is térnek. A MUISZ elnöke úgy véli, az emberek pontosan emiatt térnek vissza egyre nagyobb számban az utazási irodákhoz, mert ők a mostani bizonytalan helyzetben kettős ellenőrzést csinálnak, és még a szálláshelyek előírásait is külön megnézik, nehogy valakit akár az oltás típusa miatt kizárjanak egy szolgáltatásból.

Ahogy megyünk bele a nyárba, folyamatosan jönnek a változások a biztonsági rendelkezésekben, rohamosan enyhülnek az eddig szigorú rendelkezések, és ez várható a következő hetekben is. A július 1-jétől érkező uniós oltási igazolvány egy sor bizonytalanságot megszüntet, egységesíti a szabályokat, nagyon várjuk. A dokumentumot itthon a kormányablakokban lehet majd átvenni vagy digitálisan le lehet tölteni az ügyfélkapun keresztül

– rögzíti Molnár Judit. A Sinopharmmal vagy Szputnyikkal oltottaknak azokat az országokat javasolja üdülési célpontként, amelyekkel a magyar külügy már megállapodott a magyar védettségi igazolvány elfogadásáról. Mivel több, tengerparttal rendelkező ország is van közöttük (Törökország, Szlovénia, Montenegró, Horvátország, Ciprus), így ezek is csábítók lehetnek. Ahogy Szardínia is, amely ugyan Olaszország része, de a szigeten nincs beutazási korlátozás. Ha viszont valakinek ez a lista nem elég hosszú, marad a PCR-teszt.

Ahol ne mutogassuk az oltási igazolványt

A magyarok top 10-es, többnapos utazási célpontjai 2019-ben – a Covid miatt ez volt az utolsó „teljes” utazási évünk – így festettek népszerűség alapján a KSH kimutatása szerint:

Németország Ausztria Románia Szlovákia Olaszország Csehország Horvátország Szerbia Görögország Ukrajna

Ha a szputnyikos és a sinopharmos „számkivetettek” szempontjából nézzük a listát, Romániába korlátozások nélkül mehetünk, a külügyminisztérium kétoldalú megállapodásai alapján pedig az összes hazai vakcinát elfogadják megfelelő védettségként Csehországban, Horvátországban, Szerbiában, Szlovákiában és Ukrajnában. Ám ezek közül akad több olyan ország is, ahol a magyar védettségi igazolvány mellett egyéb dokumentumot (regisztráció, biztosítás, papíralapú oltási igazolvány) is fel kell mutatni, az infókat ebben a cikkünkben összesítettük.

A listáról marad tehát Németország, Ausztria, Olaszország és Görögország.

Mielőtt végignézzük, hol milyen ellenőrzés vár ránk, lássuk az elmúlt napok Covid-esetszámait: a cseheknél és a horvátoknál látunk emelkedést, a többiek stagnálnak vagy esik az új fertőzöttek száma.

A kormány konzuli szolgálatának oldalán országokra bontva megtaláljuk az aktuális szabályozást. Ha Szputnyikkal vagy Sinopharm-vakcinával oltottak bennünket, akkor Olaszországban az oltási igazolványt ne mutogassuk, azt kell igazolnunk, hogy átestünk a fertőzésen vagy van 48 óránál nem régebbi negatív antigén/PCR-tesztünk. Vigyázat, angol, francia, spanyol vagy olasz nyelven kiállított papír vagy elektronikus formátumú igazolás kell erről! Ám magát a tesztelést a belépésnél azok sem ússzák meg, akik be vannak oltva vagy covidosok voltak. Hatéves kor alatt nincs teszt.

Ausztriába azok utazhatnak, akiknek van

48 órán belüli antigén- vagy 72 órán belüli PCR-tesztjük, vagy

angol vagy német nyelvű orvosi igazolásuk arról, hogy hat hónapon belül átestek a koronavírus-fertőzésen (három hónapon belüli antitestteszttel is igazolható), vagy

angol vagy német nyelvű dokumentummal igazolni tudják , hogy „uniós” oltást kaptak, és legalább az első oltás óta eltelt 22 nap. A Szputnyikkal oltott magyaroknak marad az első két opció, a Sinopharm-vakcina viszont itt megfelelő. A magyar védettségi igazolványt ellenben nem fogadják el.

Németországi utazáshoz 48 óránál nem régebbi in vitro antigénteszt vagy maximum háromnapos PCR-teszt szükséges, vagy „uniós” oltás (a második dózis utáni 14. naptól lehet beutazni), de az is elég, ha igazoljuk 28 napnál nem régibb PCR-teszttel, hogy voltunk covidosok, sőt az is jó, ha van igazolás a korábbi fertőzöttségről és van mellé egy unióban elfogadott oltásunk. Szputnyikosok, sinopharmosok, ti tehát az antigénteszttel vagy PCR-teszttel mehettek, az igazolást papíralapon vagy digitálisan német, angol, francia, olasz vagy spanyol nyelven lehet bemutatni.

Görögországba (12 év felett) akkor utazhatunk, ha van három napnál nem régebbi negatív PCR- vagy 48 óránál nem régebbi rapid/antigéngyorstesztünk. Ez sem kell, ha van magyar oltási vagy védettségi igazolványunk (a szputnyikosok és a sinopharmosok is mehetnek). Indulás előtt érdemes ellenőrizni, hogy az általános utazási szabályok alól kivétel-e a sziget, ahová tartunk.

Ha nem a fenti top 10-es listáról választunk célpontot,

mindenképp érdemes ellátogatni szállásfoglalás és indulás előtt a konzuli szolgálat oldalára, hiszen Európában a már említett lengyelek mellett például a dánok és a franciák sem fogadják el a keleti vakcinákat, míg a spanyolok a kínait elfogadják, az oroszt nem.

Bármelyik országba is indulunk, a konzuli szolgálat oldalán megtalálható linkről töltsük le a belépésre feljogosító formanyomtatványt (ha ez előírás), és töltsük ki, illetve ugyanezen az oldalon ellenőrizzük, be kell-e jelentkezni a tartózkodási hely szerinti egészségbiztosítónál.

(Borítókép: Turisták Innsbruckban, Ausztriában 2020. július14-én. Fotó: Tim Graham / Getty Images)