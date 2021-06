Luxushotellé alakult a hányattatott sorsú Matild Palota

Habsburg Mária Adél Amália Klotild főhercegnőnek anno sok különleges barátja volt. Ahogy akkoriban nevezték, a Duchess, aki a századforduló idején a mai Ferenciek terén álló ikonikus ikerpalotákat megálmodta, a legenda szerint még egy titkos bárt is építtetett a déli palota padlására, ahol fogadta vendégeit, a korabeli dekadens mozgalom tagjait. Elsősorban művészeket, akiknek a bulikedvelő nemes asszony az impozáns épület felső szintjén ezen felül loft lakásokat is kölcsön adott, hogy a drága barátok alkothassanak, valamint legyen hol kipihenniük a partyk fáradalmait.

Még meg sem nyitott a stílusosan felújított teraszos bár a luxushotelként újjászületett Matild Palota tetején, egész biztos, hogy a Duchess Budapest egyik új kedvenc helye, egyben szelfipontja lesz. Egyfelől mert közel 50 méter magasból kilátás nyílik szinte egész Budapestre, másfelől mert arany zsiráfok őrzik a kapukat, alulról pedig pávák támasztják az asztalokat. A július 15-én nyíló helyen a whiskey sor már sorakozik a pult fölött, és a sajtóbejárás női résztvevőivel pedig szinte egyszerre mondjuk ki, hogy hű, legyek olyan szerencsés az életben, hogy egyszer elhívnak ide randizni.

És még az is lehet, hogy a lányokkal tényleg szerencsénk lesz, mert a Marriott hotellánc legújabb ékköve, a holnaptól vendégeket is fogadó, hivatalos nevén Matild Palace, a Luxury Collection Hotel, Budapest nem kíván önmagával zárványt alkotni. És akkor most ezen a ponton mindenkinek a fantáziájára bízzuk, hogy startból milyen elit vagy kevésbé elit vendégkört képzel el egy török kézben lévő új budapesti luxushotelben. Ehhez képest

a cél, hogy a Matild Palotát a turisták és az üzleti ügyben utazók mellett a budapestiek, a magyarok is szeressék, magukénak érezzék, ezen belül is különösen az intézmény izgalmas vendéglátó egységeit.

Pláne azok után, hogy a hotel Duna utcai oldaláról belépve, a Spago Budapest étteremben bizonyos értelemben tényleg olyan kosztot kapunk, mint egy hollywoodi sztár, miután az Oscar-gálák 27 éve állandó séfje pont a budapesti Matild Palotában nyitotta meg első európai éttermét. A világhírű osztrák-amerikai gasztrozseni mellesleg arról nevezetes, hogy pályafutása során éttermeivel számos rangos díj mellett több Michelin-csillagot is bezsebelt, és igazi kedvencnek számít többek között a Beverly Hills-i társasági, valamint kulináris életben.

Az már tényleg a felfoghatatlan gasztro és kulturális fúzió kategóriája, mert egyszerűen túl szürreális, hogy a hagyományos pesti kabaré és revü feléledését is Hollywood gasztropápájának köszönhetjük. Ugyanis szintén Wolfgang Puck és a Spago csapata fennhatósága alá tartozik a Matild Palotával együtt renovált egykori Belvárosi Kávéház is. A szeptemberben megnyíló egykori hamisítatlan pesti kávéházat a felújításon dolgozó régész csapat részben korabeli rajzok és fényképek alapján elemről-elemre helyreállította, hogy valóban úgy fessen ma is, mint mikor például asztalai mellett Krúdy Gyula írta a Szindbádot.

Ekkor került elő az eredeti, kör alakú revü színpad is, amelyről a régészek úgy szereztek tudomást, hogy a felújítás során egyszer csak beállított a házba a Matild Palota egykori idős gondnoka, aki megkérdezte, hogy mégis hol van a színpad. Így született meg a koncepció, hogy este 10-től a kétemeletes Matild Café & Cabaret zenés, táncos revüshow-val várja a vendégeket. Olyan műsorral, amely egykori népszerűsége ellenére mára teljesen kikopott a pesti éjszakából. Még úgy is, hogy a pesti kabaré egykor sikeres sajátmárkás fővárosi fejlesztés volt.

Maga a világhírű, görög származású díjnyertes designer, Maria Vafiadis sem bízott semmit a véletlenre. Azon túl, hogy alaposan utánanézett az épület történetének, látszik, hogy kellemes élmények érték a historikus budapesti gyógyfürdőkben, mert a Matild Palota számos pontján köszön vissza a gyönyörű türkizes zöld csempe és kissé misztikus hammam hangulat. Valószínűleg a hotel magukat önállósító okosvécéinek társaságában olyan lesz zuhanyozni a Matild Palotában, mintha a Lukácsban vagy a Széchenyi fürdőben ömlene ránk a meditatív gőz.

Azt maga Emre Pasli, a palota igazgatója mondta el, hogy a hazai egyetemi és akadémiai szférából is bőven vontak be konzulásnként szakembereket, hogy a műemlék épület minden egyes eleme megidézze az egykori Budapestet. Ezért is Matild Palota belső tereinek uralkodó színe a jellegzetes Zsolnay-zöld lett, arról nem is beszélve, hogy a ház minden utolsó apró elemében is van gondolat és természetesen egyedi tervezés. Miközben tényleg nem üres marketing szöveg, amit a hotelvezér mond, hogy luxus ide vagy oda, a Matild Palotában járva egyáltalán nem feszeng az ember, cserébe úgy érzi, önmaga lehet egy ízléses, elemelt és a végtelenségig kifinomult, mégsem hivalkodó közegben.

De ki az a Matild? Hiába hiszik sokan ma is, hogy az egymással szemben álló ikerpaloták a Dunához vezető út két oldalán egykor egy bájos ikerpár, Klotild és Matild tulajdonát alkották. A városi folklór mögött mindössze annyi a történelem, hogy a két hölgyemény közül egyedül Klotild létezett. Legalábbis akkoriban, amikor a paloták 1899–1902 között épültek. Az első Matild egy egy 1251 és 1304 között élt bajor hercegné volt, akinek viszonylag keveset tudunk az életéről. Bár a korszak itt akár még stimmelhetne is, az 1849-ben született második Matild mindössze 18 éves volt, mikor egy színházi előadás előtt szeretett volna elszívni egy cigarettát, de a dohányzást tiltó édesapja rányitott. Erre a fiatal lány a háta mögé rejtette az égő cigarettát, amely szerencsétlenül felgyújtotta a haját, amitől Matild olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy az életér már sajnos nem lehetett megmenteni. A harmadik Matild pedig jóval az épületek elkészülte után, 1906-ban látta meg a napvilágot. Vagyis semmi sem bizonyítja, hogy ők lettek volna a névadók, inkább arról van szó, hogy a két név jól hangzó szóvégi összecsengése miatt terjedt el a köznyelvben a Klotild és Matild paloták elnevezés.

Egy palotapár hányattatott története

Az ikerpalota építő Habsburg Klotild (1846-1927), József főherceg felesége úgy gondolta, a két impozáns épület méltó kapu, egyben kecses női üdvözlet lesz az Erzsébet hídról Pestre érkezőknek. A tervezéssel a hercegnő az akkoriban jó kezűnek számító Korb Flóris és Giergl Kálmán építészeket bízta meg, és az 1899-ben kezdődő munkálatok 1902-ben már véget is értek. Páratlan szépségük mellett az is különlegessé tette az ikreket, hogy a kor szempontjából igencsak progresszív módon épültek, például vasszerkezetet kaptak az épületek, amit faragott kőburkolattal takartak el.

Mindeközben Budapest első liftjei is a Klotild palotákban közlekedtek. Itt a történet érdekessége, hogy a hercegnőnek liftet gyártó cég máig létezik, többek között a mai plázák, bevásárlóközpontok liftjeit építi. Mivel a Matild Palotát szerencsére nem érte bombatalálat a II. világháború idején, eredeti, pompás szecessziós Róth Miksa tervezte üvegfelületeinek, berakásainak egy része máig épen maradt, ezért a mostani felújítás alatt volt köztük olyan, amelyiket – kis túlzással –, csak le kellett porolni.

Ami szintén unikálissá teszi a két történelmi épületet, hogy a tér teljes szimmetrikusságának hála Klotild és Matild egymás tökéletes tükörképei. Még abban is, hogy mindketten 48 méter magasra nyújtózkodnak, és fejüket a főhercegi korona másolata fedi. Amikor megépültek, Klotild főhercegné szándékai szerint a földszint presszóknak, üzleteknek és galériáknak adott otthont, az első emelet helységeit egyesületeknek adták ki, a felsőbb szinteken pedig lakásokat alakítottak ki. Végül a háborús nehézségekre hivatkozva a Habsburgok 1917-ben eladták a palotákat.

Így kerültek egy vagyonos magyar földbirtokoshoz, majd jött a második világháború, ami után az ötvenes években állítottak helyre valamelyest az épületeket. A második világháború alatt súlyosan megrongálódtak, mindkét palota tetőzete és az északi épület Váci utca felőli szárnya is komoly sérüléseket szenvedett. Majd a hatvanas évek második felétől önkiszolgáló étterem üzemelt a kávéház helyén. A 1977-ben pedig mindkét palota műemléki védelmet kapott, és a neobarokk stílusú épületpár azóta UNESCO világörökségi listáján is szerepel.

A rendszerváltás után Klotild a Postáé lett, és máig finoman fogalmazva tisztázatlan körülmények között kelt el 2002-ben. Az új jordán tulajdonosok legalább felújításba kezdtek, így 2012-ben meg is nyitotta kapuit az ötcsillagos Buddha Bar Hotel. Ha valaki még emlékszik, a luxushotel megnyitóján, annak bárjában akkor részt vett még Orbán Viktor kormányfő, Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök és Erdő Péter bíboros-érsek is, akárcsak az akkori tudósítások alapján az összes Budapestre akkreditált nagykövet.

Matild török kézen

A Matild palotát 2014-ben a Rogán Antal vezette V. kerületi önkormányzat adta el 2,6 milliárd forintért a török Özyer csoport magyarországi cégének, a Melis Investmentnek. Az önkormányzat anno kiírta a palotavásárlásra a nemzetközi pályázatot, amelyre végül egyedül a törökök jelentkeztek. Hátszelet adva a projektnek, Orbán Viktor 2016 szeptemberében egy határozatban kiemelt nemzetgazdasági érdekké nyilvánította a Matild Palota épp befejezett fejlesztését. Közben az Özyer csoport megvásárolta a szintén komoly hagyományokkal bíró Centrál Kávéházat is.

A három generációs török családi nagyvállalkozás tulajdonosai a hotellé alakuló Matild Palota eredeti megnyitóját 2017 nyarára tervezték, majd 2018-ban már tudni lehetett, hogy az ismert Marriott szállodalánc is beszáll a projektbe. Később volt szó 2019-es, majd 2020-as megnyitásról is, aztán közbeszólt a Covid, amelynek lecsengésével az első vendégek már holnap reggeltől birtokba vehetik az épületet.

Egy luxuspalota-hotel számokban

A Matild Palota 5 év alatt újult meg, ami azért tartott ennyi ideig, mert a régészek és az építészek minden egyes apró momentumot aprólékosan korhűen újjáépítettek.

A luxushotel 130 szobával várja a vendégeket.

130 szobával várja a vendégeket. Ebből 111 úgynevezett signature szoba és 19 lakosztály, amelyek mind egyediek, nincs két ugyanolyan szoba a hotelben.

Magából a Matild Palota koronát viselő tornyából is különleges, három emeletes lakosztályt alakítottak ki, ahonnan 48 méter magasból igencsak sajátos 360 fokos panoráma nyílik az egész városra.

Összesen hat emeleten vannak szobák, amelyek közé még befért egy kisebb spa és konferencia részleg is.

A Matild Palota három vendéglátó egységével egyszerre megközelítőleg 700 embert tud kiszolgálni, ami kapacitásában magyar és európai szinten is kiemelkedik.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)