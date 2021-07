Megvan, mennyiből indulhatnak el az egyetemi alapítványok

Egy hónappal a tervezett modellváltás előtt derült ki, hogy valójában mekkora büdzsével indulhatnak majd az újonnan létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítványokba szervezett felsőoktatási intézmények. Ugyan arról már korábban is tudni lehetett, hogy milyen és mekkora értékű vagyonelemekkel lehetnek gazdagabbak a szerencsésebb alapítványok, illetve hogy igencsak kedvezményes társasági adóalap csökkentéssel számolhat az a vállalkozás, amely támogatja ezeket, azonban a napi működést biztosító költségvetési támogatás mértékéről egészen eddig nem lehetett pontosan tudni. A friss Magyar Közlönyből az derült ki, hogy egyrészt az állam létrehozza az alábbi alapítványokat, másrészt

a Budapesti Gazdasági Egyetem fenntartói jogát a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványra,

a Debreceni Egyetem fenntartói jogát a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványra,

a Dunaújvárosi Egyetem fenntartói jogát a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványra,

a Magyar Táncművészeti Egyetem fenntartói jogát a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványra,

a Nyíregyházi Egyetem fenntartói jogát a Nyíregyházi Egyetemért Alapítványra,

az Óbudai Egyetem fenntartói jogát a Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítványra,

a Pécsi Tudományegyetem fenntartói jogát az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványra,

a Semmelweis Egyetem fenntartói jogát a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványra,

a Szegedi Tudományegyetem fenntartói jogát a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványra,

a Testnevelési Egyetem fenntartói jogát a Testnevelési Egyetemért Alapítványra,

a Tokaj-Hegyalja Egyetem fenntartói jogát a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványra

ruházza át mint vagyoni értékű jogot. Emellett a pénzügyminiszternek egyszeri jelleggel biztosítania kell a költségvetésből

az alapítványoknak 6,6 milliárd forint indulótőkét is.

Az új alapítványok emellett évi 400 millió forint költségvetési támogatást is kapnak az alapító okiratukban meghatározott céljaik és az azok elérése érdekében végzett tevékenységek finanszírozására. Vagyis az átadott állami vagyonelemek mellett a működés folyamatos támogatását is biztosítja majd a költségvetés. Az említett 400 millió forint időarányos részét az adott alapítvány bejegyzésétől az idei év hátralévő részéig ugyancsak biztosítania kell Varga Mihály pénzügyminiszternek.

Ugyanakkor az évi 400 millió csak az alapítványok működésére megy, mivel a felsőoktatás speciális feladatellátásának támogatása jogcímen

a Budapesti Gazdasági Egyetem 570 millió forint,

a Debreceni Egyetem 1 350 millió forint,

a Dunaújvárosi Egyetem 450 millió forint,

forint, a Magyar Táncművészeti Egyetem 300 millió forint,

forint, a Nyíregyházi Egyetem 450 millió forint,

forint, az Óbudai Egyetem 570 millió forint,

forint, a Pécsi Tudományegyetem 1 350 millió forint,

forint, a Semmelweis Egyetem 1 350 millió forint,

forint, a Szegedi Tudományegyetem 1 350 millió forint,

forint, a Testnevelési Egyetem 450 millió forint,

forint, a Tokaj Hegyalja Egyetem 300 millió forint támogatást is kap már az idén.

Továbbá erre az évre kiegészítő támogatást is jóváhagyott a kormány a Debreceni Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem részére, amelyről az ITM-nek kell finanszírozási szerződést kötnie az intézményekkel.

Emellett a pénzügyminiszternek gondoskodnia kell arról is, hogy az Óbudai Egyetem salgótarjáni képzési és kutatási központjának létrehozásához rendelkezésre álljon mintegy 976 millió forint. A Magyar Táncművészeti Egyetem 475 millió forintot kap a művészeti képzés archívumának létrehozására, valamint „a táncművészet mint előadó-művészet digitális formában történő megvalósítása és megőrzése” érdekében. A kormányhatározat gondoskodik arról is, hogy a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászai Klinikáján létrehozni tervezett transzplantációs részleg orvostechnikai eszközbeszerzésére rendelkezésre álljon mintegy 1,662 milliárd forint.

Középiskolát is kap két alapítvány

A jogszabály rendelkezik arról is, hogy a Dunaújvárosi Egyetem fenntartásába kerüljenek a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikuma fenntartói jogai, amelyet később újabb szakképzési centrumok is követhetnek. Utóbbiakat Süli János paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával találhatja meg Palkovics László, aki egyébként a szakképzést is felügyeli. Egyébként nemcsak ez az egyetem lesz gazdagabb szakképzési centrumokkal, hanem a Tokaj-Hegyalja Egyetem is. Utóbbihoz kerülnek az Északi Agrárszakképzési Centrum Tokaji Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói jogai is.

Az is kiderül a kormányhatározatból, hogy az egyetemek oktatási, kutatási és innovációs fejlesztési terveivel kapcsolatos koncepció alapján még csak most kezdik majd a megvalósítást segítő részletes kormányelőterjesztések kidolgozását. Az elkészült fejlesztési programok megvalósításához természetesen uniós forrásokat is szeretne felhasználni a kormány 2021-2027 között, noha az már korábban kiderült, hogy a Helyreállítási Alap forrásaiból, amit eredetileg szeretett volna e célra felhasználni, eltűntek az egyetemi fejlesztésekre szánt összegek.

A kormányhatározat a felsőoktatás átalakításától némiképp idegen pontokkal zárul, amelyek lényegében arról rendelkeznek, hogy a tulajdonosváltást követően egyesületi formában működő debreceni futballcsapatot támogatandó az állam megvásárolja a részben állami tulajdonú Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft.-ben egy másik állami cég tulajdoni hányadát, és ebből egy százaléknyit ingyenesen Debrecen Megyei Jogú Város tulajdonába ad. A városnak ezzel 11 százalékra emelkedik a részaránya a közös cégben.

