Egy magyar világszabadalom hihetetlen története

1990. augusztus 20-án immár huszonkettedik alkalommal avatták a Magyar Honvédség (addig Magyar Néphadsereg) frissdiplomás tisztjeit a Kossuth téren, de ez volt az első alkalom, hogy Keleti György ezredes, a Honvédelmi Minisztérium szóvivője magyarázta el Nagy György riporternek és a tévénézőknek, hogy mennyiben más ez a ceremónia, mint az azt megelőző huszonegy volt – az ezredes akkor még nem sejtette, hogy négy évvel később már ő lesz a honvédelmi miniszter. Újfajta díszlépéssel – egészen pontosan a régi-régi, elnyújtott, magyar díszlépéssel, nem a szovjet mintájú masírozással – hozták be a Margit-híd felől a csapatzászlót, a koronás címeres csapatzászlót. Más volt a sapkarózsa, az egyenruha – persze csak a csapatzászlóval bevonuló díszegységnek, az eskü szövegét elmondó végzős tisztek még a régi, Kádár-kori uniformist viselték –, hiszen ez még az átmeneti díszegyenruha volt, még nem volt elég idő arra, hogy teljesen átalakuljon a viselet.

– idézte fel az Indexnek a harmincegy évvel ezelőtti, tényleg sorsfordító fogadalomtételt Piros Attila, akit azon a kánikulai napon 829 végzős társával együtt avattak tisztté. Piros főhadnagy egyvalamiben – illetve, nem csak egyvalamiben, de erről majd később – különbözött a többiektől: ő mondta előre az eskü szövegét.

Érdekes, hogy 850-en tettek sikeres államvizsgát, de húszan felmentést kértek a tiszti eskü alól, ők valamilyen okból a civil életet választották.

Piros Attila egyike volt annak a huszonkilenc kiváltságos végzősnek, akik kiváló eredménnyel fejezték be a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát, és így főhadnagyként kezdhették meg hivatásos katonai pályafutásukat.

Nem voltak azok eseménytelen évek 1987 és 1990 között... Forrongott az ország, és mindez a szentendrei főiskola falai között is érzékelhető volt.

1989. június 16-án, Nagy Imre újratemetésének napján bennünket, főiskolásokat is riadókészültségbe helyeztek, de hála istennek, békésen lezajlott a ceremónia, mi is meghallgattuk a beszédeket, tudtuk, küszöbön állnak a változások. És amikor 1990. augusztus 20-án sor került az eskütételre, az elöljáróinkat már nem elvtársnak, hanem úrnak szólítottuk.

Azon a bizonyos augusztus 20-án Szabó János mérnök vezérőrnagy, a Kossuth Lajos Katonai Főiskola parancsnoka Für Lajos honvédelmi miniszterrel az oldalán lépett el az esküre felsorakozott végzősök előtt, a tribünön Raffay Ernő, a Honvédelmi Minisztrérium politikai államtitkára, Szabad György, az Országgyűlés elnöke, Lőrincz Kálmán altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka és megannyi celebritás.

Eskütétel 21:25-nél.

És akkor a miniszter köszönti a felsorakozott tisztjelölteket:

Majd a kamera ráközelít az eskü szövegét mondó 21 éves ifjú főhadnagyra, Piros Attilára. A Hazám, hazám zenéje szól a háttérben a Bánk bánból, a fiatalember sapkáját levéve, esküre emelt két ujjal mondja:

Végül átadja a köztársasági elnöknek a tiszttársak nevében az általuk aláírt tiszti fogadalmat.

Snitt.

Harmincegy évvel később Pilisvörösváron ülünk a Saint-Gobain Hungary építőipari cég igazgatói irodájában. Velem szemben az asztalnál Piros Attila, középkorú úr, a cégcsoport ügyvezető igazgatója. És mesél... Hogyan is lett Piros Attila főhadnagyból ügyvezető igazgató...

Ahogy hallgatom az üzletember határozott mondatait, a mondandó egyenes vonalvezetését, a fölösleges kitérők elkerülését, a lényegre törő stílust, önkéntelenül is beugrik: ez az ember tényleg katonaként kezdte a pályafutását.

A kilencvenes évek elején antimilitáns közhangulat uralkodott Magyarországon, és valahogy divat is volt vállalkozásba kezdeni. A Varsói Szerződés már nem létezett, azt gondoltam, hogy elindulok a vállalkozóvá válás útján, annak minden előnyével és hátrányával. Sokat tanultam édesapámtól, rájöttem a magam példáján, mennyire fontos a célalkotás, hogy honnan hová akarunk eljutni az életben. Hoztam jó és rossz döntéseket. 2002-ben nyitottam egy éttermet Hajdúszoboszlón, mindenünk megvolt, ami egy ilyen vállalkozáshoz kellett, kivéve a tudást. Egy év alatt padlóra kerültünk. Mindenünket egy lapra tettük fel, és majdnem mindenünket el is veszítettük.

Ilyenkor szokott egy regényben bekövetkezni a váratlan fordulat, és Piros Attila életregényében is így történt. A különbség csupán annyi, hogy ez nem egy fikciós regény volt, hanem maga a valóság.

Úgy, hogy Piros Attila előzőleg már komoly vállalkozásokat vezetett. A nulláról kellett nekivágnia, de mivel családja volt, gyereke, el kellett őket tartani, és mivel az alázatot a honvédségnél megtanulta – már megint a honvédség, mint remek életiskola... – , nem okozott gondot az újbóli pályakezdés.

Egy dologban biztos voltam, hogy nem fogok ezen a szinten megragadni, mert ha az ember beleteszi a munkát, az energiát, képezi magát, akkor az kamatozik is – mosolyodik el a cégvezető. – Egy évvel később már a kelet-magyarországi terület vezetője voltam, további egy év múlva a Weber-Terranova értékesítési vezetője lettem, és még egy évnek kellett eltelni ahhoz, hogy én legyek a Weber-Terranova ügyvezető igazgatója. Egy ilyen karrierhez persze szerencse is kell... Két nagyon erős, kemény munkával eltöltött év következett, de aztán felkértek a cégcsoport zászlóshajója, a Rigips vezetésére.

A Saint-Gobain akkor már a Weber-Terranova tulajdonosa volt, és a Rigipset is felvásárolta. Piros Attila tizenegy évet töltött a Rigipsnél, amikor jött egy olyan nemzetközi döntés, hogy Magyarországot pilotországként próbálják működtetni, vagyis megnézik azt, hogyan lehetne egyetlen cégbe, szervezeti egységbe integrálni a tulajdonukban lévő különálló vállalatokat.

Ez egyfajta kísérlet volt, összevonták a Webert , a Rigipset és az Isovert Magyarországon, ezeknek lettem én 2018 januárjában az első számú vezetője. Ez a cégcsoport hazánk meghatározó építőanyag-gyártója. Vannak részvényeim, részvényopcióval, részvényvásárlási lehetőséggel is rendelkezem, ilyen értelemben tulajdonos is vagyok, de az én tulajdonhányadom messze nem meghatározó.

No de hogy kerül a csizma az asztalra, honnan jött a világító vakolat ötlete? Ennek is megvan a maga története, itt sem elhanyagolható a szerencse, mint meghatározó kellék szerepe.

Én mindig mindenről másképp gondolkodtam, mint a többiek. Sosem felejtem el, amikor államvizsgáztam a katonai főiskolán, és egy hídnak a robbantáshoz történő szerelése volt a vizsgafeladat. Bemegyek a terembe, előttem a vizsgáztató Léka vezérőrnagy úr, már tudták, hogy belőlem így is, úgy is főhadnagy lesz, és akkor azt kérték, hogy csak a végeredményt mondjam, vagyis, hogy mennyi idő alatt lehet előkészíteni a robbantást. És én mondtam egy olyan adatot, ami a szintidőnél négy-öt perccel kevesebb volt. Láttam, mindenki elsápadt, hogy az ő mintakatonájuk, aki az eskü szövegét fogja mondani augusztus 20-án, most elrontotta. Felszólítottak, gondoljam át még egyszer, és ha kell, akár ki is mehetek a teremből. De én maradtam, és elmagyaráztam a vizsgáztatóknak, hogy miként lehet még annál is gyorsabban megszerelni a hidat, mint ahogy azt ők elképzelték. Egymásra néztek, és csak annyit mondtak, nincs több kérdésük, jeles!