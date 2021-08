Négyezer forintos órabért is kínálnak a diákoknak Magyarországon

A diákoknak jelenleg a kínált órabérek túlnyomó többsége a bruttó 1200-1400 forintos sávban mozog. Egyes, magasabb hozzáadott értéket igénylő pozíciók esetében, például az idegen nyelvtudással, pénzügyi- vagy informatikai ismeretekkel, tanulmányokkal, illetve munkatapasztalattal elérhető a bruttó 1500–4000 forint/óra a díjazás – írja a Pénzcentrum.

A hallgatók nemcsak nyáron dolgozhatnak, hanem ősszel is kiegészíthetik az ösztöndíjukat.

Számos ágazatban súlyos munkaerőhiány van, amit az órabérek emelkedése is jelzett a nyár elején – hangsúlyozta Kott Zoltán, a MELÓ-DIÁK elnök-vezérigazgatója. Szakértők szerint, aki szeretne dolgozni, az ősszel talál lehetőséget erre, főként a nagyobb egyetemi városokban.

Az euDiákok Iskolaszövetkezetnél a rendezvények, gyorsétterem hálózatok, kávézóláncok és futárszolgálatok továbbra is tárt karokkal várják a diák munkaerőt. Gyakornoki pozícióra, például IT- vagy banki munkára is van kilátás. Ezenfelül a kiskereskedelemben is lelhető állás, például raktárosi és háttérlogisztikai területen.