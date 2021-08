Óriási változás a szállásadóknál, több terhet kapnak a nyakukba

Szinte még fel sem éledt a koronavírus-válságból a hazai turizmus, máris extra terhet varr egy új, még év elejéről elhalasztott kormányrendelet a nyakukba – írja a Portfólió.

Szeptember elsejétől ugyanis megváltoznak az adatszolgáltatási kötelezettségek, és

minden szállásadónak be kell szereznie egy okmányolvasót.

Mindez hatalmas terhelést helyez a szállodák számára.

A látogatóknak eddig is meg kellett adni az adataikat, de most viszont nemzetvédelmi érdekből több adatot kell beolvasni és azokat tárolják. A szállásadók nem örülnek, ugyanis ezáltal a dolgozóknak is sokkal több dolguk lesz, az eszközök is költségesek, ráadásul a becsekkolási folyamatok is jelentősen lelassulnak.