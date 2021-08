Közelít a negyedik hullám – ősszel is bátran utazzunk külföldre?

Hiába jelent meg a hírekben a napokban, nem igaz, hogy a negyedik koronavírus hullámtól rettegve épp magyarok tömegei mondják le a horvátországi nyaralásokat. A hazai utazási irodáknál legalábbis egyelőre nem látszik hasonló tendencia – mondta el az Indexnek Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke.

A negyedik hullám fenyegetettsége inkább úgy hatott az utazókra, hogy aki ragaszkodott a külföldi nyaraláshoz, gyorsan szállást, repülőjegyet foglalt magának júliusra, augusztusra. Mondván, még gyorsan kinyaralja magát, mielőtt ősztől ismét bezár bennünket a járvány – árnyalja a képet az utazási szakember, támaszkodva az ügyfelek visszajelzésein túl a MUISZ friss utazási statisztikáira.

Szintén jellemző stratégia, hogy sokan máig azt mondják, hogy jobb a biztonság, ezért egyelőre továbbra sem indulnak útnak. Egy harmadik, szintén jól látható réteg pedig, most, hogy beköszöntött a klasszikus utószezonos nyaralások időszaka, kivár az utolsó pillanatig, és csak akkor foglal, mikor már biztosan látszik, hogy nem várható korlátozás a kiszemelt célországban.

Az utazásszervezők nem számítanak újabb korlátozásokra, különösen azok után, hogy a napokban több meghatározó kormányzati szereplő, köztük Orbán Viktor miniszterelnök, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli is megerősítette, hogy a

kormány nem készül ősztől újabb lezárásokra.

A bevételek ugyan már csörgedeznek, ám a Covid okozta veszteségek után még mindig küszködik a szakma. Kivéve a belföldi szállodások, akik mind tavaly, mind az idén viszonylag jól teljesítettek a nyári időszakban. Ezzel együtt bíznak abban, hogy 2022-re végre egészében talpra áll a szakma.

Idén is érvényesült a Több Balaton, kevesebb Adria, így jellemzően most is többen töltötték a nyaralásukat belföldön, mint külföldön. Ugyanakkor a legnépszerűbb turista célpontok idén sem változtak, amelyek ugyanúgy:

Horvátország

Szlovénia;

Görögország;

Törökország,

Egyiptom,

Tunézia,

Ausztria.

Horvátország és Szlovénia

Érvényes uniós digitális védettségi igazolvány birtokában alapvetően szabadon, korlátozások nélkül beutazhatunk Horvátországba. Illetve ugyanez érvényes a hazatérésre is.

Ugyanakkor a védettségi igazolványt turistaként már nem kérik el tőlünk a horvátországi éttermekben, szállodákban, szórakozóhelyeken, fürdőkben és strandokon. Maszkot viszont továbbra is viselni kell többek között a tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben, illetve a bankokban is.

Július 26-ától az összes tengerparti megye, köztük Isztria, Tengermellék, Lika-Zengg megye, Split-Dalmácia, Sibenik, Zadar és Dubrovnik területén az ötven főnél zajosabb rendezvényeket mind védettségi kártyához és előzetes megyei engedélyhez kötik.

Illetve amivel még számoljunk az utószezonos Horvátországgal, hogy a határon nyilatkoznunk kell majd az ott tartózkodás tervezett időpontjáról, valamint a szállásunk pontos címéről.

Szlovéniában a helyzet egyelőre változatlan, az országba továbbra is kizárólag azok léphetnek be, akiket

már beoltottak;

vagy negatív teszteredménnyel rendelkeznek;

illetve igazoltan átestek a koronavírus fertőzésen.

A szlovén hatóságok július közepe óta szúrópróbaszerűen ellenőrzik a védettségi igazolványok meglétét a határon. Akinek nincs védettségi kártyája, azt visszafordítják a határról.

A konzuli szolgálat jó tanácsként azt javasolja a Szlovéniába tartó magyar utazóknak, hogy a biztonság kedvéért tartsák maguknál a háziorvos által kiállított magyar-angol kétnyelvű oltási igazolást.

A negatív teszteredménnyel rendelkezők, a beoltottak és a fertőzésen igazoltan átesettek igénybe vehetik a szállodákat, a szórakozóhelyeket, illetve fogyaszthatnak a vendéglátóipari egységek beltéri helységeiben. Utóbbiakban már nem kell a maszk, csak a múzeumokban és az egyéb kulturális intézményekben.

Görögország és Törökország

Amivel beléphetünk Görögországba karanténkötelezettség nélkül:

oltási igazolvánnyal;

a védettség igazolásával;

72 óránál nem régebbi PCR, vagy 48 óránál nem régebbi rapid antigén teszt eredményről szóló igazolással.

Ugyanakkor a konzuli szolgálat arra figyelmeztet, ha a koronavírust szerológiai vizsgálatokkal, antitestek jelenlétéből mutatták ki, a görög hatóságok nem fogadják el védettségi igazolásként, ahogy az utazás előtt regisztrálni is kell.

Maszkot kültéren nem kell hordani Görögországban, tömegközlekedési eszközökön és a taxiban azonban továbbra is kötelező, amelyet a hatóságok egyre szigorúbban ellenőriznek, a szabályszegőket pedig pénzbírsággal büntetik.

A magyarok korlátozás nélkül léphetnek be Törökországba, amennyiben rendelkeznek a koronavírus elleni védettséget (beoltott, vagy fertőzésen átesett) igazoló, magyar hatóság által kiállított, érvényes megfelelő igazolással. Függetlenül a vakcina típusától.

Közben a határon belépőket szúrópróbaszerűen PCR-tesztnek vethetik alá, és a turistáknak 72 órán belül regisztrálniuk is kell.

Törökországban a kijárási tilalom már megszűnt, és kinyitott minden, köztük a mozik, a törökfürdők, az uszodák, a vidámparkok, ahogy a városok közti és a tömegközlekedésre vonatkozó korlátozásokat is feloldották. Azzal viszont számoljunk, hogy a törököknél nyilvános helyeken továbbra is kötelező a maszkviselés és a szociális távolságtartás.

Egyiptom és Tunézia

Magyar állampolgárok Magyarországról a gép indulásától számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt bemutatásával léphetnek be Egyiptomba, amely tartalmaz QR kódot vagy a labor eredeti pecsétjét.

A negatív PCR teszt bemutatása alól felmentést kap, aki QR kóddal ellátott okmánnyal igazolja, hogy az alábbi oltások közül mindkét adagot megkapta, és eltelt legalább 14 nap a második oltás óta:

Pfizer;

Astra Zeneca,;

Moderna;

Johnson & Johnson;

Szputnyik;

Sinopharm;

Sinovac.

A gyakorlati tapasztalatok alapján az uniós vakcinaútlevelet elfogadják, valamint a magyar védettségi igazolványt is a kétnyelvű oltási igazolással együtt. Regisztrálnia viszont mindenkinek kell.

Az Egyiptomban jelenleg érvényes járványügyi szabályok:

a közterületeken és a zárt helyeken kötelező a maszk, aki nem viseli azt, megbírságolják;

a népszerű tengerpari üdülőhelyekre érkező turisták nem hagyhatják el az adott kormányzóságot (ilyenek a Vörös-tenger, Dél-Sínai, Matruh kormányzóságok);

a repülőterek, kikötők, vasutak és buszok működése zavartalan.

A Tunéziába belépés feltétele egy 72 óránál nem régebbi, QR-kóddal ellátott negatív RT-PCR teszt bemutatása beszállás előtt. Ez minden Tunéziába belépőre vonatkozik, azokra is, akik mindkét oltásukat megkapták a koronavírus ellen, valamint azokra az utazókra is, akik szervezett úton, charter járattal érkeznek az országba. Antigén tesztet szintén nem fogadják el Tunéziában. Az szintén előfordulhat, hogy az országba érkezőket antigén teszttel vizsgálják és lázat is mérnek. Regisztrálni itt is kell, a dokumentumokat beszállás előtt és megérkezéskor is be kell mutatni a tunéziai hatóságoknak.

Tunéziában országosan jelenleg is éjfél és hajnali öt közti kijárási tilalom van érvényben, illetve továbbra is érvényes a kormányzóságok közti utazási tilalom, ahogy rendezvényeket sem lehet tartani Tunéziában, illetve a kávézókban a vízipipa (shisha) használatát sem engedik. Az éttermek pedig országosan legfeljebb este tízig lehetnek nyitva.

Ausztria

A Magyarországról történő beutazás feltételei:

48 órán belüli antigén vagy 72 órán belüli PCR tesztről szóló orvosi igazolás;

vagy orvosi igazolás arról, hogy az utazó hat hónapon belül átesett a koronavíruson;

vagy igazolás arról, hogy az utazót Pfizer, Astra Zeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Sinopharm vagy Sinovac vakcinával oltották;

a magyar védettségi igazolványt az osztrákok nem fogadják el;

Ausztriába antitest vizsgálatról készült német vagy angol nyelvű orvosi igazolással is beléphetünk, amelyek a mintavételtől számított kilencven napig érvényesek.

A magyar védettségi igazolványt viszont Ausztriában nem fogadják el.

Az uniós digitális Covid-igazolvány abban az esetben jogosít belépésre, ha az az alábbi oltóanyagok valamelyikének mind a két dózisát tartalmazza:

Pfizer;

Astra Zeneca;

Johnson and Johnson;

Moderna;

Sinopharm;

Sinovac,

kivétel az egydózisú Johnson and Johnson vakcina.

Érdemes-e útnak indulni az őszi utószezonban? „Az én tapasztalatom az, hogy a világ utazik” - húzta alá Molnár Judit, aki hozzáteszi, hogy júliusban és augusztusban tele voltak utasokkal a klasszikus tengerparti üdülőhelyekre tartó charter járatok. Szeptemberre és októberre egyelőre kevesebb a foglalás, a MUISZ elnöke azonban mindenkit arra biztat, hogy aki a mostani őszi utószezonban még külföldi nyaralást tervez, induljon útnak, menjen nyugodtan. Csak ha még nem tette meg, előtte feltétlenül oltassa be magát, szerezzen uniós védettségi igazolványt, és kössön utasbiztosítást, továbbá útlemondási biztosítást, amelyek arra jók, hogy ne vesszen el a pénzünk, ha az utazás előtt bármilyen okból megbetegednénk.

(Borítókép: Balos strand, Kréta szigetén 2021. június 13-án. Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images)