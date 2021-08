Jelasity Radován: egyszer majdnem börtönbe kerültem

Az Erste Bank elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke, Jelasity Radován mesélt az Indexnek kalandos életútjáról: hogyan jutott el Hercegszántóról Amerikán, Németországon és Szerbián át az Erste elnök-vezérigazgatói székébe. Beszélgettünk arról is, hogy évtizedekkel ezelőtt miért mondott nemet 100 dollárnak, de szó esett a reggeli pálinkákról Chicagóban, a szerb bankbezárásokról, a hitelmoratóriumról, valamint arról is, hogy kényszerpályára kényszerült a jegybank. Az Index cégvezetőket bemutató interjúsorozatának következő része.

Baja, Hercegszántó, Belgrád, Passau, Chicago, Frankfurt, Belgrád, Budapest. Ez hány év „földrajza”?

Ez az út 1987-ben kezdődött, miután leszolgáltam a 303 napom a Magyar Néphadseregben. Utána irány Belgrád, többek közt azért, hogy mindenfélével sefteljünk: Jugoszláviából tornacipőket, lemezeket, vegetát, meg ezt-azt hoztunk haza. Állami ösztöndíjasként voltam kinn. Majdnem Zágrábba kerültem, mert a falumban elsősorban horvátok élnek, viszont nagyapám elmagyarázta, hogy engem Radovánnak hívnak, és nevemből adódóan nekem Belgrádba kell mennem, annak ellenére, hogy én mindenképpen Zágrábba szerettem volna menni a közgázra, de aztán nagypapa úgymond...

Irányba rakta?

Jelasity Radován Az 53 éves magyarországi szerb közgazdász 2011 óta az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója. Előtte a Szerb Nemzeti Bank elnökeként dolgozott 2004 és 2010 között, ezt megelőzően négy éven át a szerb jegybank alelnöki posztját töltötte be. Fontos szerepet játszott a szerb bankszektor és biztosítási piac konszolidálásában, valamint a szabályozói és felügyeleti szervek megerősítésében. 2020 májusától a Magyar Bankszövetség elnöke.

Irányba rakott. Így aztán Belgrádban fejeztem be a közgázt. Aztán 1990-ben, amikor már ki lehetett menni Németországba, kimentem megtanulni németül, mert kelet-közép-európaiként szerintem ez nagyon fontos. Egy éven keresztül ott voltam, tanultam németül, majd így kaptam munkavállalási lehetőséget, így dolgozhattam kétszer három hónapot a Siemensnél. Ezek után jött Chicago, meg még sok minden más is.

A Siemens az még nagyon nem a bankszektor volt.

Nem, de ott ajánlottak jó munkahelyet: 2500 márkát fizettek havonta, ami egy alapot adott arra, hogy később kimehessek MBA-ra Amerikába.

Ekkortájt ismerte meg a feleségét, egy vonaton. Időben hol is tartunk?

1991. februárjában vagyunk. Csehszlovákiában mindenki angolul tanult volna, de nem igazán volt angoltanár. Akkor egy híres csehszlovák származású hölgy, Madeleine Albright szervezett egy programot: jelentkeztek is fiatal diákok, akiknek az volt a feladatuk, hogy különböző kisvárosokban megtanítsák az orosz tanárokat, hogyan kell majd másnap angolt tanítani az iskolában. Neki jutott két cseh város, kétszer három hónapra kapott 400-500 dollárt havonta, meg repülőjegyet, szállást és ellátást.

Akkoriban az a 400-500 dollár az...

... az szép pénz volt, főleg Csehszlovákiában. Majd úgy döntött, hogy két szemeszter között elmegy és meglátogatja a nagyszüleit Görögországban. Budapesten töltötte az egész napot és csak az éjféli vonattal indult el Athénba. Én meg Passauból mentem Belgrádba. Így futottunk össze ugyanazon a vonaton '91-ben.

Hogy jött a képbe Amerika?

Az ő szülei a görög polgárháború után mentek ki: az apja még '49-ben, majd 15 év múlva hazament, két hét alatt megnősült, hogy ne kelljen sokat bajlódni, aztán így ment ki az édesanyja '63-64-ben.

Miután megismerte a leendő feleségét a vonaton, utána is ment Chicagóba. Ha jól olvastam, szinte üres zsebbel ment neki ennek az útnak.

Amit addig megkerestem, félreraktam , azt vittem magammal. Az akkori barátnőm, a mostani feleségem állandóan azzal noszogatott, hogy hívjam fel a Saint Stephen King of Hungary templomot (Chicagói Szent István római katolikus templom – a szerk.). Mondom neki, hogy „figyelj, én, Radován, mégis mit mondjak nekik?” „Találkozz a plébánossal!” A sok noszogatás után végül felhívtam, a másik oldalon jelentkezett Butkovics Adélka néni, aki '21-es születésű volt, és természetesen az első kérdése az volt, hogy honnan jöttem. „Hercegszántóról.” „Hercegszántó? Ezt a templomot egy hercegszántói plébános vásárolta meg 1932-ben” – válaszolta. Adélka néni ezt onnan tudta, hogy ő már '32-ben is ott élt. Utána Chicagóban nagyon sok emberrel találkoztam a falumból, de volt egy European Sausage nevű bolt is, amit nagybaracskaiak tartottak fenn. Ennek a három testvérnek a negyedik testvére Nagybaracskán maradt, még a bratyó lagzijában is voltam. Életemben több kolbászt még nem ettem, mint Chicagóban ez alatt a két év alatt '93-tól '95-ig. Ahogy több pálinkát sem ittam reggelente! Mert vasárnap reggelente az volt a feladatom, hogy Pista bácsival lenn kezdtünk a pincében.

Ki volt a Pista bácsi?

Pista bácsi volt a hentes. De volt egy másik extra munkája is: vasárnap 10-kor kezdődött a mise, amint vége lett, jöttek a hívők, és volt sült kacsa, sült kolbász. Ezt mi ott sütöttük, főztük öt dollárért. Reggel 6-kor kezdődött az egész egy jó pálinkával, hogy 11-re kész legyen az étel. Így éltek kinn a magyarok Chicagóban. Szóval felhívtam és találkoztam a plébánossal, aki azt hitte, ha ad nekem száz dollárt, akkor meg is vagyunk, de nem fogadtam el. Mondtam neki, hogy száz dollár nekem nem segít, ha viszont tud valami munkát, azért nagyon hálás lennék.

Mindig a nehezebb utat választotta?

Abból indultam ki, hogy ha elfogadom a százast, abból sok hasznom nem lesz. Ez volt a legjobb száz dollár, amit nem fogadtam el, ugyanis két éven keresztül ingyen és bérmentve laktam a katolikus templomban. Radovanként! Páran kérdezték is, hogy „magát hogy is hívják?”, mondom „Radovan”, „de az nem magyar név”, „nem igazán, szerb.”. „De akkor maga nem katolikus.” „Nem.”. És akkor jött Mária néni, hogy: „az én falumból jött, ilyen kérdéseket itt nem teszünk fel”. Szépen befogadtak, én pedig mindenben segítettem, amiben csak tudtam.

Időben a Deutsche Bank jön?

Igen. '94-ben kaptam egy gyakornoki lehetőséget, Chicagóból mentem Frankfurtba. Úgy kerültem ki, hogy jött két német úriember, akik előadást tartottak az egyetemen. Az egyikük nagyon jól beszélt angolul, másik úgy-ahogy. Prezentációt tartottak angolul. Egyszer-kétszer megkérdezte a mellette ülő németet, hogy ezt és ezt hogyan kell mondani, kétszer-háromszor én gyorsabb voltam. Ezen az embernek megakadt a szeme: „maga honnan jött?”, „Magyarországról”. „Ó! Hát mit tett Magyarország Németországért?!” Utólag kiderült, hogy az egyikük Hessen állam volt kormányzója, Frankfurt polgármestere volt nyolc éven keresztül. Amikor megkaptam az első munkahelyemet Frankfurtban, akkor egy éven keresztül nála laktam. Egy gyönyörű ház volt Frankfurt legszebb részén, nagy medencével. Egyszer-kétszer megtörtént, hogy elment otthonról, bekapcsolt a riasztó, kijött a Bundespolizei, és magyarázhattam el nekik, hogy én nem kelet-európai betörő vagyok, hanem itt lakom. Életemben nagyon sokszor olyanok segítettek, akiktől az ember a legkevésbé várná. De általában, aki keres, az talál is segítséget és támogatást.

Ez eddig olyan, mintha „mindig az élet napos oldalán” lett volna.

Jó, de volt olyan is, hogy majdnem börtönbe kerültem.

Na! Erről meséljen, legyen szíves!

Amikor megválasztottak a Szerb Nemzeti Bank elnökének 2004 februárjában, a bankfelügyelet már a jegybank alá tartozott. Egyszer csak azt vettük észre, hogy egy kisebb banknál – akkoriban Szerbiában a 15 százalék feletti tulajdonszerzésnél a nemzeti bank hozzájárulása is kellett – 6 különböző cég, 3 különböző országból vásárol, de mindenki csak 14,8 százalékot. Ennek a vége az lett, hogy bezártuk a bankot.

Akkoriban igen sok bankot zártak be Szerbiában.

Több mint harminc pénzintézetet, mérlegfőösszeg szerint a bankok kétharmadát. Szóval ezt az adott bankot bezártuk, majd mint minden banknál, itt is volt valamilyen politikai kötődés. Én azt magamra vállaltam, hogy segítünk a felszámolásnál, hogy az minél gyorsabban és egyszerűbben menjen. Így történt, hogy amikor az egyik ilyen egyeztetés során – hála istennek, én nem voltam ott – az egyik ember elment a nemzeti bank alelnökéhez, spontán módon betört oda a rohamrendőrség. Az alelnök lakásában ülő ember táskájában pedig találtak 100 ezer eurót. Állítólag valaki kért tőle 2 millió eurót. A nemzeti bank alelnöke aztán 72 napig börtönben volt. Akkor csak hajszálon múlott, hogy mi lesz a nemzeti bank elnökével, vagyis velem. Hogy tényleg kértek-e pénzt, nem derült ki, ugyanis soha nem jelentek meg ezek az emberek egyetlen tárgyaláson sem, sose jöttek többet Szerbiába, semmilyen bizonyítékuk nem volt. Három év múlva felfüggesztették a nyomozást. Az egykori alelnököt azonban azóta is a „kofferesként” ismerik.

Aztán Budapest. Hogy került a magyar fővárosba? Mióta van az Ersténél?

Tíz éve. Eredetileg úgy volt, hogy Szerbiába fogok visszamenni, de aztán Bécsben voltam egy fejvadásznál, aki különböző bankokat ajánlott föl, különböző balkáni országokban.

Korábbi szerb jegybankelnökként fejvadásznál?

Miután elmentem a nemzeti bankból, volt egy ígéretem, hogy az UniCredithez fogok visszatérni Szerbiába – a központi bank után egy évig nem dolgozhattam kereskedelmi banknál. Így egy évet kinn éltem Bécsben és vártam, hogy leteljen az egy év. Még mielőtt visszamentem volna Belgrádba, felkeresett egy fejvadász, és felajánlott nekem különböző bankokat, de közben valahogy megakadt a szeme azon, hogy én Magyarországon születtem, és rákérdezett, hogy nincs-e kedvem visszamenni Magyarországra. Mondtam, hogy én már régen, '87-ben eljöttem, és nem terveztem, hogy visszamegyek, de azért rákérdeztem, hogy mégis miért kérdezi. Azt mondta, hogy az Erste keres egy vezérigazgatót Magyarországra. Erre nem reagáltam, kimentem az ajtón, a mobilomon még megvolt Andreas Treichl, az Erste akkori elnökének a telefonszáma és küldtem neki egy üzenetet. Másnap este jött a válasz: „Ez téged érdekel?”. Mondtam neki, hogy „üljünk le” – majd ez meg is történt, egy hét múlva pedig felmondtam a szerződésem, és így lett ebből Magyarország. Devizahitelezés, bankadó és minden más, ami ehhez még hozzájött.

A legjobbkor érkezett.

Igen, tehát nem mindig csak a napos oldal volt. Így kerültem teljesen véletlenül ide, kerestek valakit, akinek van tapasztalata, magyarul is beszél, politikailag független és így tovább.

Az ilyen pozíciókban lehet ma Magyarországon valaki politikailag független?

Szerintem nagyon fontos az, hogy az ember, ha van valamilyen politikai hovatartozása, akkor a szakmát a privát szférától válassza le. Mindenkinek vannak érzelmei, berögződött elméletei, de szerintem ezt háttérbe lehet szorítani a szakmai munkában.

Amit gyakrabban látok, hogy nagyon sok ember hajlandó vakon egyik-másik dolgot követni, anélkül, hogy picit is elgondolkozna azon, amit hall.

Ez szerintem nagyon rossz. Az emberek egy picit legyenek kritikusabbak akkor, amikor információkat kell feldolgozni! Nem jó, hogy ennyire polarizált a társadalom.

Ez a bankszakmába legyűrűzik? Ott ez érezhető?

Szerintem nem. De természetesen mindannak, ami a politikában történik, óriási hatása van a gazdaságra. Így ez természetesen ránk is kihat.

Például a hitelmoratórium.

Például. Aztán ott van a bankadó, a tranzakciós illeték és így tovább.

A hitelmoratóriumnál egységes az álláspontjuk: a Bankszövetség és a jegybank is folyamatosan azt kommunikálja, hogy aki teheti, lépjen vissza, folytassa a törlesztést, mert baj lesz. Valóban baj lehet? Kiknek? A bankoknak vagy az adósoknak?

Ha az adósoknak problámájuk van, akkor a bankoknak is. Viszont tisztában kell lenni azzal, hogy mit is jelent a moratórium: ez nem azt jelenti, hogy valamit nem kell visszafizetni, hanem azt, hogy tovább tart a visszafizetés, főleg, ha nem nő a törlesztőrészlet, akkor hosszabb idő alatt összességében nagyobb összeget kell visszafizetni. Szerintem jelenleg mindenki többé-kevésbé ugyanazt mondja, hogy a rászorultakat mindenképpen meg kell segíteni. Ebben mindannyian egyetértünk.

Mint Bankszövetség, mit szólnak ahhoz, hogy valószínűleg rászorultsági alapon kitolják a moratóriumot a jövő évre?

Itt az a kérdés, hogy milyen módon lehetne leginkább csak azok esetében hosszabbítani, akik tényleg rá vannak szorulva. Mert jelenleg többségében vannak a potyautasok.

Ez nyilván egy politikai döntés lesz, hogy ki kerül majd bele ebbe a körbe.

Mindig azt mondom, hogy a mi dolgunk nem az, hogy ezeket a döntéseket meghozzuk, a mi dolgunk csak az, hogy mindenki tisztában legyen azzal, ennek milyenek lesznek a hatásai: ki jár jól, ki jár rosszul, és milyen mértékben. És azt sem szabad elfelejteni, hogy a bankszektor nem a saját pénzüket, hanem a betétesekét kezeli elsősorban.

Amikor összeül a Bankszövetség, akkor ezeken az egyeztetéseken a kormány képviselői is jelen vannak?

A kormány képviselői nélkül ez unalmas lenne. Egymással nagyon hamar meg tudnánk egyezni. Mindenkinek vannak bomba jó ötletei, hogy mit lehetne csinálni, de a siker és a sikertelenség között a fő különbség az, hogy az egyik ezt meg tudja valósítani, és meg tudja találni a kompromisszumot, míg a másik nem. Magyarországon azonban sokszor nem könnyű megtalálni a kompromisszumot. Szerintem mégis megegyezésre lehet jutni, és az elmúlt időszakban ez az esetek többségében sikerült is.

Az euró bevezetéséről mi a véleménye? Ez ma reális kérdés, Magyarország készen áll erre?

Tíz éve vagyok az Ersténél, 53 éves vagyok. Egy valamit be kell ismernem: sokat változtam, és ma már én is nagyon sok témára másképp nézek, mint 5-10 évvel ezelőtt. Nyáron voltam Dubrovnikban, a horvát jegybank tartott ott egy konferenciát, ahol arról beszélgettünk, meddig mehet az, hogy az államok öntik a piacra az állampapírokat, az államadósságok pedig az egekbe emelkedtek, az Európai Központi Bank (EKB) mindent megvásárol, mindenki úszik a pénzben. Senki nem látja, hogy mi lesz a büntetés azért, hogy ha egy ország államadóssága a GDP 60-70 százaléka, vagy épp 100-130 százaléka.

Szerintem sok előnye van annak, ha valakinek megvan a saját valutája, anélkül nagyon nehéz független monetáris politikát folytatni, kamatot emelni, főleg úgy, amikor a szomszédnál még mindig öntik a pénzt és egyre több és több pénzt nyomtatnak.

A magyar után már a csehek is kamatot emeltek, illetve elindultak ezen az úton. Az EKB-ról el sem tudom képzelni, hogy egyáltalán mikor fogja leállítani a kötvényvásárlási programot, nemhogy kamatot emelne. Figyelembe véve azt, hogy mi történik, szerintem az ország sokat nem veszít vele, ha egy picikét vár az euró bevezetésével. És valljuk be őszintén, azért nagyon sok pénzügyi intézmény olyan jól nem járt az euró bevezetésével: nézze meg a kamatokat, a hozamokat és így tovább. Tizenvalahány éve működik a bankprés, és az biztos, hogy ennek nem csak pozitív, hanem negatív oldala is van.

Szóval, ha tükörbe nézek, én is nagyon sok mindenről másképpen gondolkoztam tíz évvel ezelőtt. Mindent lehet sokféleképpen csinálni, és ez az, ami nekem nagyon hiányzik: a nyitottság, az újat megpróbálni és utána azt mondani, hogy jó, ez nem működik, nem pedig élből rávágni, hogy ez csacsiság. Azért amit ma az EKB-nál mondanak, korábban föl sem engedtek volna egy frankfurti gépre, nemhogy bemenjen az ember ilyen ötletekkel hozzájuk. Ilyesmi, hogy kötvényvásárlási program, bankfelügyelet az Európai Központi Bankban, ez mind ördögtől való volt korábban. És mi történik ma? Mára mindez valósággá vált!

Ha már nyitottság, mi a véleménye a fintech cégekről, amelyek hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, mint a kereskedelmi bankok?

Ezeknek a cégeknek fontos szerepe van. Minket is arra kényszerítenek, hogy még gyorsabban, hatékonyabban fejlesszünk. Egy picikét irigykedem is rájuk, mert ott lehet valami újat fölépíteni a semmiből, továbbá őket nagyon kedveli a piac. Részben azért is, mert jelentős mértékben ki tudják használni a különböző előnyeit annak, hogy az ember például itt regisztrál, ott nem fizet ilyen adót, amott pedig bankadót, tranzakciós illetéket nem, így ez ránk nézve nem mindig egy fair verseny. Arról nem is beszélve, hogy a magyar bankszektor értéket jelent az ügyfelek és a kormányzat számára, például amikor 24 óra alatt bevezeti több mint tizenhétezer milliárd forintnyi hitel moratóriumi felfüggesztését. Mi már elég sokszor bizonyítottunk, hogy ha kihívás van, akkor megoldunk egy ilyen problémákat is.

Kriptodevizák?

Bevallom őszintén, hogy sose foglalkoztam velük, csak hírek szintjén, de az ámulatba ejt, hogy az árfolyamok mennyire volatilisek.

A koronavírus-válságot, mint bank, hogyan élték meg?

Sokkal jobban megismertük egymást és magunkat. Sokkal jobban ismerem a kollégák családtagjait, a konyhájukat, a szobájukat, a partnerüket és a gyerekeiket annak köszönhetően, hogy nem jöttek be. Érdekes, hogy milyen más aspektusból tudtuk megismerni őket. Nem, hogy kevesebbet tudunk egymásról, hanem éppen ellenkezőleg: többet. Ha bármikor bedobtuk volna az IT-nek, hogy akkor most próbáljuk ki, hogy mindenki otthon marad, valószínűleg azt mondták volna, hogy ez nem működhet.

Szerintem most egy egészen máshogy működő és egy még jobb és még barátságosabb és szerethetőbb bankot lehet majd felépíteni a tudás és a tapasztalat alapján, amit összeszedtünk az utóbbi másfél évben. Már előre látom, hogy a jövendőbeli munkaköri leírások úgy néznek majd ki, hogy ennyi a pénz és ennyi napot kell a bankban tölteni. Sose volt még több, konkurens bankból jövő megkeresésünk, mint most, jelentős mértékben amiatt is, mert mi nem csak hiszünk magunkban, hanem hiszünk a kollégákban is, és mi nem akarunk senkinek a szobájába kamerát föltenni, csak azért, hogy leellenőrizzük, dolgozik-e vagy sem. Ez egy jó érzés, amikor az ember úgy érzi, hogy megbíznak és hisznek benne. Szerintem a semmittevést itt a központban is meglehet csinálni, nem? Egyik kollégától mész a másikhoz, kávézol és így tovább, ehhez nem kell otthon maradni.

Hogyan látja a gazdasági kilábalást?

Nagyon sokat tanultunk az iskolában a V alakú kilábalásról – ez pedig egy V alakú kilábalás. Gyors felpattanás. Ilyesmi még nem volt. Ez köszönhető annak is, hogy az MNB, a kormány, az Exim, vagy az épp az MFB rekordösszegű pénzt nyújtott – a bankszektor így 2020-ban több hitelt folyósított, mint 2019-ben.

A kérdés csak az, hogy mi lesz majd az államadóssággal, mert az is szépen fölpattant, de ez lejjebb jön majd a GDP emelkedésével.

Most az a kérdés, hogy ki hogyan fogja ezt ledolgozni és fölkészülni a következő nagy kihívásra, mert államadósság az utóbbi 10-15 évben csak egy irányba, fölfelé ment.

Tehát azt mondja, hogy gazdasági szempontból a kormány és a jegybank jól kezelte a válságot?

Mindig lehet azt mondani, hogy ezeknek vagy azoknak lehetett volna többet adni, lehetett volna másképpen csinálni. Az ember csak a számokat nézi, hogy a GDP-vel mi történt: ezek alapján a számok azt bizonyítják, hogy az ő támogatásukkal – beleértve a miénkét is – ebből sikerült egy V alakú kilábalást elérni.

Az infláció terén mit várnak?

Szerencsére nem az én feladatom, hogy belenézzek az üveggömbbe. Az MNB-nek nem könnyű úgy megharcolnia az infláció ellen, hogy a szomszédban még mindig ontják a pénzt.

Kényszerpályán mozog a jegybank?

Az alapján mindenképpen, ha nem akarjuk idevonzani a világ összes spekulatív pénzét. Elég ránézni csak a forint árfolyamára: az elmúlt hónapokban volt 360 felett volt, de utána 345 körül is, most épp 350 körül mozog. Nagyon nehéz, ha egyedül harcolsz, vagy csak a csehekkel, és itt van az eurózóna is, ami óriási.

És ugye nem szabad elfelejteni azt sem, hogy nem egyszerű kamatemeléssel harcolni az inflációval úgy, hogy egy választási év is előttünk áll.

És ez is bele van kódolva a rendszerbe.

(Borítókép: Jelasity Radován. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)