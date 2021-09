Érdemes már most ellenőrizni az útlevelek érvényességét, vagy a beszerzését intézni, ha 2021. októbere után az Egyesült Királyságba utazik egy uniós állampolgár – hívta fel a figyelmet a Wizz Air. A Brexit miatt ugyanis az európai uniós személyazonosító igazolványokat már nem fogadják el, a belépéshez szükséges okmányokkal nem rendelkező utasokat pedig már az Egyesült Királyságba tartó járatokra sem engedik felszállni. Ez alól kivételt az Egyesült Királyságban letelepedett vagy letelepedés előtti státusszal rendelkező uniós polgárok jelentenek, akik 2025-ig használhatják személyi igazolványukat a belépéshez.

Épp ezért a Wizz Air javasolja, hogy az utazni vágyók útra kelés előtt mindenképpen ellenőrizzék, és szükség esetén újítsák meg a már lejárt vagy lejárat közeli (kevesebb, mint 6 hónapig érvényes) úti okmányaikat – derült ki a cég közleményéből, amelynek már az utazás foglalásakor igénybe vehető, az utazás átszervezéséhez nyújtott szolgáltatása is akad. Ez egyébként nemcsak az útlevelek esetén lehet lényeges: az uniós jogszabályok szerint a 2020. szeptember 1. és 2021. június 30. között lejárt okmányon szereplő lejárati dátumhoz képest további tíz hónapig érvényes a jogosítvány.

A magyar jogszabályok pedig arról rendelkeznek, hogy a 2020. március 11. és 2020. július 3. között fennállt, valamint a 2020. november 4-től fennálló veszélyhelyzetek idején lejárt, illetve lejáró okmányok – ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt is – a veszélyhelyzet megszüntetésének napját követően 120 napig maradnak érvényesek. Igaz, ez utóbbi csak a belföldi alkalmazásukra érvényes, külföldön ezt a hosszabbítást nem feltétlen fogadják el.

Ugyan hivatalosan a veszélyhelyzet 2021. szeptember 15-ig áll fenn, a napokban már azzal kapcsolatos hírek is napvilágot láttak, hogy az első parlamenti ülésnap szeptember 20-ra tolása miatt egészen október 4-ig fennállhat. Már persze ha a járvány súlyosbodása miatt nem tartja ennél is tovább szükségesnek a kormány a veszélyhelyzet fenntartását.

A légitársaság arra is felhívta a figyelmet, hogy az utasai és a személyzete egészsége továbbra is a legfontosabb, ezért – bár már több ország is enyhített a maszkviselési szabályokon – a légitársaság továbbra is előírja az orrt és szájat eltakaró maszk viselését a repülőút teljes ideje alatt. Amint azt az Index is megírta, a cég elvárja a dolgozóitól, hogy december 1 után a repülőgépjáratain a fedélzeti személyzet minden tagja be legyen oltva a koronavírus ellen, speciális esetekben az oltást kiválthatja a rendszeres antigén- vagy PCR-teszt.