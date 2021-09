Az MVM kitalálta, hogy ne bukjon 100 ezret egy fogyasztója sem

Az MVM régóta ígérte, hogy az ELMŰ-MVM szolgáltatóváltás (2021. szeptember 1.) miatt kárt szenvedő napelemes ügyfelek ügyében tájékoztat bennünket, s hétfőn meg is érkezett a válaszuk.

Augusztus végén arról írtunk, hogy nagyjából 14-15 ezer olyan napelemes háztartás lehet az országban, mely pórul jár (akár 100 ezer forintot is bukhat) az új szolgáltatóval, és ezt nem lehet sem a fogyasztó, sem a szolgáltató nyakába varrni. Az ELMŰ-nek augusztus 31-ig el kell számolnia a fogyasztóival, s azok az ügyfelek, akik a tavaszi időszakban – az augusztus végi elszámolástól legmesszebb eső időszakban – kötötték vele a szerződést, rosszul járnak. Hiszen márciustól augusztusig sokkal többet termelnek (az éves termelésük mintegy 70 százalékát), mint szeptembertől márciusig, így az augusztus végi elszámolás miatt most ennek az időszaknak a különbözetét elveszítik.

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke, Kiss Ernő akkor azt mondta nekünk, a szolgáltató törvényesen jár el, így a jelenlegi helyzetre egyszerűen nem lehet megfelelő megoldást találni, még akkor sem, ha teljesen igazságtalan.

Az MVM cikkünk megjelenését követően mégis kifundált egy megoldást. Közleményükben azt írták, minden érintett ügyfél, beleértve a háztartási méretű kiserőművel (HMKE), vagyis napelemmel rendelkező ügyfeleket is, kap az ELMŰ-ÉMÁSZ-től egy végszámlát, ezt ki kell egyenlíteni.

Az MVM Next viszont az éves elszámolás idején a rendszerhasználati díjak kiszámításánál az ELMŰ-ÉMÁSZ elszámolásának eredményét is figyelembe veszi, így az ügyfelek számára a szolgáltatóváltás nem jár majd hátrányos következményekkel.

Hogy ez pontosan mit jelent? Minden bizonnyal azt, hogy nem csak a villamos energia árával fog elszámolni az új szolgáltató, vagyis az MVM, hanem a rendszerhasználati díjakkal is.

Ahogy augusztusi cikkünkben kibontottuk, a saját napelemünk használatakor ingyenesen használjuk magát a villamosenergia-hálózatot, ahová az energiát betápláljuk. Emiatt a kerekített bruttó áramdíjból (vagyis a teljes összegből) kiesik a rendszerhasználati díj és az áfa is. Így (normál árszabás mellett) 38 forint helyett csak 13 forintot kapunk vissza, vagy fizetünk kilowattóránként. Ám ha valakinek az augusztus 31-i elszámolási dátumhoz képest nagyon távol, mondjuk tavaszra esik a szerződéskötés időpontja, akkor a mostani, 13 forintos kifizetése a legmagasabb termelési időszakra esik. Innentől viszont sokkal kevesebb áramot fog termelni az egyre kevesebb napsütéses óra miatt, kevesebbet tud eladni a szolgáltatónak is, és emiatt neki az éves elszámoláskor magasabb különbözetet kellene majd befizetnie. Ezt hárította most el az MVM az új konstrukcióval.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megvizsgálta a javaslatot, és mivel szerinte korrekt feltételeket támaszt, emellett törvénybe sem ütközik, ezért áldását adta rá.

Kiss Ernő, a napelem szövetség elnöke megkeresésünkre szintén elégedett volt, azt mondta, nagyszerű megoldás született, amit csak támogatni lehet.