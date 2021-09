Az elmúlt évek tárgyalásaihoz képest sokkal nagyobb egyetértéssel kezdődött meg a 2022-es minimálbér emelésről szóló egyeztetés a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán: azt ugyanis minden oldal szeretné elkerülni, hogy az idei évhez hasonlóan februártól kezdve emelkedjenek a kötelező legkisebb bérelemek – derült ki az Index által megkérdezett érdekképviseleti vezetők elmondása nyomán. Abban is egyetértettek a munkaadói és munkavállalói oldal képviselői, hogy legkésőbb november közepére, végére szeretnének megállapodásra jutni az emelések mértékéről és ütemezéséről, mivel a munkáltatóknak erre most érdemben fel kell készülniük. Bár mindez talán annyiban nem meglepő, hogy miután először Orbán Viktor miniszterelnök nyár elején bedobta a köztudatba, hogy szükség lenne a 200 ezer forintos minimálbérre, a nemzeti konzultációban a feltett kérdésre nem meglepő módon 90 százalék fölötti igen válasz érkezett.

A minimálbér egy lépcsőben történő 200 ezer forintra emelése ellen nem tiltakoztak a munkaadói oldalról sem – közölte az Index megkeresésére Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Az viszont eldőlt a mai egyeztetéssel, hogy idén már nem lesz újabb egy százalékos minimálbér emelés. A PM tájékoztatása szerint ugyanis idén mindössze 3 százalékos reálbér emelkedés volt, ez messze van a hatéves bérmegállapodásban rögzített 6 százalékos reálbér növekedéstől, ami a feltétele lett volna a munkaadók számára fontos 2 százalékos szociális hozzájárulási adócsökkentésnek – mondta Kordás László.

Ez az egy százalékos emelés mostanra el is vesztette a jelentőségét, tekintve, hogy mekkora jövő évi bérfejlesztésről tárgyalunk valójában – tette hozzá Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége alelnöke. Az idei évről rendelkezésre álló gazdasági adatokat, és a Pénzügyminisztérium 2022-re vonatkozó prognózisait azért várja mind a szakszervezeti, mind a munkaadói oldal, mert ez alapján szeretnének megalapozottabb döntéseket hozni például a garantált bérminimum emeléséről.

Meglepetés persze így is akadt a szociális partnerek számára, ugyanis amint az az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményéből is kiderült, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is részt vett a tárgyalások nyitóülésén. Korábban erre még nem volt példa, de a munkaadói érdekképviseletek képviselői sem akarták ezt érdemben kommentálni.

Részben azt feszegettem, hogy valóban azok képviselik-e a magyar gazdaságot ezeken az egyeztetéseken, akik valójában működtetik azt. Talán ha nem is döntési, de véleményezési, tanácskozási joggal más érdekképviseletek álláspontját is meg kellene ismerni a bértárgyalások során"

– mondta az Index érdeklődésére Parragh László. Úgy vélte, hogy a kötelező legkisebb bérelemekről szóló döntés előtt talán meg lehetne hallgatni a német-magyar, az amerikai-magyar kereskedelmi és iparkamarák, az agrárkamara, az ÉVOSZ, de akár az MKIK álláspontját is. Utóbbi kapcsán emlékeztetett arra, hogy jelentős tagsággal, vállalkozói visszajelzésmennyiséggel, de önálló kutatóintézettel is rendelkezik az MKIK. Arra a felvetésre, hogy a VKF-et megelőző Országos Érdekegyeztető Tanácsban számos olyan ágazat is önálló érdekképviselettel képviseltette magát, amelyet most a kamarai elnök hiányol, azt felelte, hogy ahogyan az idők változnak, talán a változásokhoz kellene igazítani azt is, hogy ki közvetíti a gazdasági szereplők álláspontját. Ezzel a kamarai elnök lényegében megismételte azt az álláspontját, amit egy pár hete megjelent interjúban már kifejezett, és amire válaszul a VKF-tag munkaadói érdekképviseletek, a VOSZ, az MGYOSZ és az ÁFEOSZ-COOP közleményben utasították vissza a megfogalmazott kritikát.

A keddi egyeztetéssel kapcsolatban Parragh László megjegyezte, hogy nagyon jó hangulatú tárgyaláson vett részt, ahol érződik a felek megegyezési szándéka. Az elnök szerint elsősorban arra próbálta felhívni a résztvevők figyelmét, hogy a minimálbér emelést ne költségelemként kezeljék, sokkal inkább olyan gazdaságpolitikai eszközként, amellyel ott, ahol van minimálbér, a mindenkori gazdaságpolitika be tud avatkozni a gazdaság működésébe. A skandináv modellt ajánlotta az érintettek figyelmébe: ott ugyanis a szociális partnerek többnyire 2-3 százalékos reálbérnövekedésben tudnak megállapodni, ami a vállalati hatékonyságnövekedés kikényszerítésére, és ezáltal a költségvetési bevételek érdemi növekedésére is jótékony hatással van.

Ahogyan a gazdaság növekszik, úgy növekednek a költségvetési bevételek és egyúttal csökkenthető az államadósság is

– világított rá Parragh László az elmúlt hetek nyilvánosság előtt folyó gazdaságfilozófiai vitájának egyik álláspontjára. Mint mondta, a jegybank és az MKIK között a vita a körül bonyolódik, hogy a kamara álláspontja szerint minden erővel a növekedésösztönzésre kellene koncentrálni, mivel így kihasználható a kedvező járványhelyzet teremtette gazdasági előny. A gyors növekedés megteremti a bérrendezés forrását, márpedig a növekvő bérek egyre jelentősebb fogyasztást generálnak, mindez pedig gyors költségvetési bevételemelkedést hoz.

De arra is igyekezett felhívni a tárgyalófelek figyelmét, hogy a költségvetési egyensúly megtartása elemi érdeke a gazdaságnak, ezért erre is érdemes tekintettel lenni akkor, amikor a minimálbér 200 ezer forintra emelésével kapcsolatos munkáltatói nehézségek kompenzációjának mértékéről tárgyalnak.

Ugyan szám nem hangzott el a VKF ülésen, de az MKIK számítása szerint 4 százalékos szociális hozzájárulási adó csökkentésnél még megmarad a költségvetési egyensúly is

– mondta Parragh László. Kamarai álláspont az is, hogy "érdemi különbséget nem lehet tenni a garantált bérminimum és a minimálbér emelés aránya között."

Márpedig a legnagyobb vita alighanem erről várható.

Megfontolandónak tartja a munkaadói oldal, hogy ennél kisebb százalékos mértékben növekedjen jövőre a garantált bérminimum

– mondta Rolek Ferenc. A Portfolio idén februárban írt arról, hogy csak a vállalati szférában 463 ezer dolgozót érintett a szakmunkás bérminimum, míg mindössze 392 ezer alkalmazottat a minimálbér emelése. Ennél azért vélhetően többen lehetnek, akik ilyen összegeket keresnek: a közszféra lassan évtizede nem módosuló bértáblája, a minimálbér-emeléstől függetlenített pedagóguséletpálya-modell, ugyanis sokak esetében érhette utol az egykor jónak mondható keresetet az elmúlt évek kötelező legkisebb bérelem emelései miatt a két kötelező legalacsonyabb bér. Az egyéni vállalkozók szintén növelhetik ezt a kört, és természetesen a minimálbérnél jóval kevesebbet kereső közfoglalkoztatottakról sem szabad elfeledkezni.

A minimálbérénél nagyobb gondot okoz majd a garantált bérminimum emelése, ugyanis ha mintegy 750 ezer ember esetében kellene egy lépcsőben 20 százalékkal megemelni, akkor már jelentős kompenzációra lenne szükség ennek kigazdálkodásához – mondta az Indexnek Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP Szövetség elnöke. A húsz százalékos emelés egyébként mintegy 262,8-265 ezer forintos bruttót jelentene. Ez egyébként például a 25 év alatti szakmunkásoknál a januártól érvényes szja-mentességük miatt – egyéb adókedvezmények, mint az első házasoké, vagy a családi adókedvezmény nélkül – közel 40 ezer forinttal magasabb nettót jelentene, míg a 200 ezres minimálbérnél a 133 ezer forintos nettót 30 ezerrel dobná meg.

Épp ezért tartaná fontosnak a munkaadói oldal, hogy a kormány mielőbb nyilatkozzon arról, milyen segítségre számíthatnak.

Az első kalkulációk szerint ugyanis legkevesebb 5-6 százalékos járulékcsökkentést tartanánk szükségesnek a minimálbér emelésével egyidejűleg

– mondta Zs. Szőke Zoltán. Ebbe már beleértve azt a 2022-ben esedékes két százalékos szociális hozzájárulási adó csökkentést is, amiről a szakképzési hozzájárulás kivezetésével együtt már szavazott a nyáron az Országgyűlés.

Felmerült az egyeztetésen az a lehetőség is, hogy két lépcsőben, 10-10 százalékkal emeljék meg a szakképzettek minimumbérét, amennyiben pedig ilyen megállapodás felé mozdulunk el, akkor a járulékcsökkentés mértékéről is lehet még tárgyalni – mondta Zs. Szőke Zoltán. Ugyanakkor mivel még csak most indult az egyeztetés, ezért az például szóba sem került, hogy egy ilyen kétéves bérmegállapodás esetén mi legyen a 2023-as minimálbérrel.

A tárgyalásokat két hét múlva folytatják, addig a szakszervezetek és a munkaadók is kialakítják a konkrét követeléseiket, remélhetőleg a PM prognózisai ismeretében.

(Borítókép: Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke beszédet mond a Világgazdaság üzleti napilap Magyarország újraindításáról szervezett konferenciáján a Budapest Kongresszusi Központ 2021. június 9-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)