120-as megengedettet az autópályákon és a dízelek betiltását akarják a radikálisok

Az uniópártok legfontosabb törekvése, hogy Németország vezető szerepet töltsön be a globális autógyártásban. A CDU/CSU célja, hogy a német gyártók lehetőleg ne kötelezzék el magukat kizárólag az akkumulátorral szerelt elektromos járművek mellett, hanem fejlesszenek és gyártsanak például hidrogénhajtással szerelt személyautókat, haszongépjárműveket és buszokat is. A CDU-CSU nem vezetne be sebességkorlátozást az autópályákon, írta a Portfolio.

A radikális Zöldek betiltanák a benzines és dízel autókat is, az autópályákon pedig 120 km/órás sebességkorlátozás jönne.

Szakértők szerint ez rövid távon bizonyosan fájdalmasan érintené az autóipart, és munkahelyek megszűnéséhez vezetnének. Hosszú távon viszont érdemben hozzájárulhatnának ahhoz, hogy Németország megőrizze versenyképességét, pozícióját a totálisan átalakuló globális járműgyártásban.

A szociáldemokrata párt szerint az államnak támogatnia kell az elektromos autózásra történő átállást, ugyanakkor ezt úgy kell végrehajtania, hogy nem avatkozik be túlzottan a piac működésébe, és nem veszélyezteti az ország autóiparban betöltött pozícióját. Az SPD nem pártolja, hogy a benzines és dízel autók értékesítésének betiltását egy konkrét céldátumhoz kössék.

Ugyanakkor a Zöldekhez hasonlóan az SPD is támogatja a sebességkorlátozást az autópályákon.