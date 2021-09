Csaknem telt házzal üzemel Hernádi Zsolt új luxusszállodája

Várakozáson felül jól alakult – részben a pandémia miatt belföldre szorult közönség utazási kedve miatt is – az első két hónap a nyáron megnyitott négycsillagos Grand Hotel Esztergomban. Augusztusban már 85 százalékos foglaltsággal működött, és hasonlóan erősek a szeptemberi számok is – derült ki a szálloda hivatalos bemutatkozó sajtóeseményén. A részben Hernádi Zsolt Mol vezérigazgató magánbefektetéséből, illetve az általa képviselt magántőkealap mögött álló befektetők, az állam és egy hitelező bank hozzájárulásából összesen 12 milliárd forintos beruházással lett gazdagabb a Dunakanyar egyik fő turisztikai célpontja egy, az üzleti és a kutyás családi utazókat is egyaránt kiszolgálni képes luxus szálloda és wellnesskomplexummal.

A teljes beruházás gyakorlatilag két szálloda megvásárlását és teljes körű felújítását foglalta magába, amiből a mintegy 10 évig félkész torzóként a város közepén álló Grand Hotel megvétele és befejezése 9,2 milliárd forintba került – mondta Hernádi Zsolt a sajtóeseményen, amelyre a kutyabarát jelleget demonstrálandó a saját jószágával érkezett. A másik a szemben álló Portobello szálloda volt.

Az állam a Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy programján keresztül 3,2 milliárd forint támogatást adott, ami nélkül, ahogyan azt Hernádi Zsolt többször hangsúlyozta, nem lehetett volna befejezni a beruházást. Emellett szükség volt mintegy 6 milliárd forintnyi bankhitelre is, amelynek törlesztése, ha nagyobb sokkok nélkül zajlik a következő 10 év, és minden nyereséget visszaforgatnak, akkor elméletileg lezárulhat. Ezután kezdődik a magánbefektetők megtérülési ideje, legkevesebb két év – mondta az Index érdeklődésére Hernádi Zsolt.

Mindig is fontosnak tartottam, hogy ez a város, akár szakrális, akár idegenforgalmi központként, méltó helyet kapjon az országban

– indokolta a beruházást Hernádi Zsolt, aki többször is hangsúlyozta, hogy esztergomiként egyébként is kötelességének érezte, hogy ha megteheti az ember, akkor adjon vissza is valamit az ember annak a közösségnek, helynek, ahonnan származik, ahová kötődik. Így most a szállodák megújulásával nemcsak a város idegenforgalma élénkülhet meg, mivel most már bővült a felső kategóriás szálláshelyek száma is a régióban, de ahogy fogalmazott, „végre eltűnt egy tájseb” is a város közepéről.

Az új szállodakomplexumban a Continental-lánc által, Flesch Tamás vezetésével üzemeltetett Grand Hotel Esztergomban 149, míg a Portobelloban 90 szoba várja majd a vendégeket. Normál – azaz járvány és lezárásmentes évben – 129 ezer vendégéjszakával, és évi mintegy 150 millió forintnyi, a városnak fizetendő adóval számolnak. A két hotelben összesen 150-en dolgoznak majd. Elsősorban a belföldi vendégekre számítunk majd, mivel Európa-szerte az látszik, hogy még ahol el is indult a hivatásturizmus, főleg belföldre koncentrálnak ott is egyelőre, a konferenciaturizmus a korábbi formájában legkorábban 2022 tavaszán éledhet újra – jegyezte meg Flesch Tamás.

A minőségi szálláshelyek megléte az egyéb turisztikai és vendéglátóipari szolgáltatók forgalmát is fellendíti – mondta Könnyid László, az MTÜ általános vezérigazgató-helyettese. Ezt alátámasztandó közölte, hogy a nemzeti turisztikai adatszolgáltató központ adatai szerint idén nyáron 72 százalékkal nőtt a városban eltöltött vendégéjszakák száma 2020-hoz képest, amelyek 71 százalékát szállodákban töltötték el. A városban megszálló vendégek 87 százaléka belföldről érkezett, míg a külföldi küldőpiacok között a cseh, a német, az osztrák, és a városi ipar sajátosságai miatt a japán és a dél-koreai is megtalálható volt.

7 Galéria: Csaknem telt házzal üzemel Hernádi Zsolt új luxusszállodája Fotó: Gorondy-Novák Edit / Index

Az országos adatokat tekintve Könnyid László beszámolt arról is, hogy 2020 azonos időszakához képest júniusban 66, júliusban 22, augusztusban pedig 16 százalékkal haladta meg a vendégéjszakák száma.

idén őszre 25 százalékkal magasabb belföldi vendégéjszaka számot regisztrált a magyar turisztikai ügynökség,



míg a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a négyszeresére emelkedhet a lazuló járványügyi korlátozások miatt.

Ugyan a nemzetközi turizmus területén nekem kevés friss tapasztalatom van, de a járvány újabb felfutó szakaszában nem tartom kizártnak, hogy ismét kötelező lesz a védettségi igazolványok bemutatása

– jegyezte meg Hernádi Zsolt, megemlítve azt is hogy ő is megkapta már a harmadik oltását is. Ő maga személy szerint a munkahelyi ösztönző kampányt is hatásosnak látja, mivel így sikerült a Molnál 80 százalékos átoltottságot elérni. A járvány alakulásától függetlenül úgy látja, hogy továbbra is erős az emberek utazási, találkozási kedve, ezért egyelőre nem tart attól, hogy megtörne a szálloda kezdeti lendülete.

Ezzel kapcsolatban Könnyid László is emlékeztetett arra, hogy az MTÜ annak hangsúlyozásával indította az őszi belföldi kampányát, hogy aki rendelkezik két oltással, az nyugodtan tervezheti az utazásait az őszi és a téli szezonban is. Egyelőre az ntak előfoglalási adataiból az látszik, hogy október és november hónapra már 2,7 millió vendégéjszakát foglaltak le a belföldi hotelekben, ebből 30 százaléknyit a külföldiek.

Az adatok alapján az őszi hónapokban is a Balaton lesz a legnépszerűbb, a foglalások 22 százaléka már ide szól. A második helyen azonban már Budapest áll 20 százalékos aránnyal, és csak eztán következnek a hagyományosan kedvenc belföldi célpontok, mint Debrecen és térsége, a Mátra-Bükk, illetve a Dunakanyart, a Velencei-tavat és Székesfehérvárt is magában foglaló Budapest és környékez turisztikai régió – emelte ki Könnyid László.

Ezen túlmenően a fővárosban jelenleg átlagosan 30-40 százalékos foglaltság mellett küszködő szállodák forgalmának fellendítését több nagyobb nemzetközi figyelmet vonzó eseménytől – így a vadászati világkiállítás mellett a novemberi MTV Music Awards díjátadó gála jelentette médiafigyelemtől – várja az MTÜ. Emellett egy, a jövő hét végén induló, számos európai ország mellett az orosz és a közel-keleti piacokat is megcélzó, Magyarországot, és azon belül is Budapestet biztonságos úticélként ajánló médiakampányt is útnak indít az MTÜ – válaszolta Könnyid László az Index kérdésére.

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)