Beszállna a bitcoinba? Hamarosan elkerülhetetlen lesz

Ahogy annak idején Vágási Feri a Szomszédok egyik emlékezetes jelenetében kijelentette, „karácsonyig összegyűjtök annyi pénzt, hogy beszállhatok az internetbe”, sokakat ma az érdekel, hogyan is szállhatnának be korunk internetjébe, a bitcoinba és összességében a kriptovaluta-bizniszbe. A szakértők szerint ma nem feltétlenül van könnyű dolga annak, aki egyszerű, lakossági felhasználóként próbálkozna a töretlen népszerűségnek örvendő műfajjal.

– mondta el az Indexnek Szabolcsi András, az Észtországban bejegyzett magyar tulajdonú fintechcég, a BlockBen IT igazgatója. A kriptovalutákra szakosodott vállalat munkatársa szerint mindez csupa olyan tevékenység, amellyel egy átlagos lakossági felhasználó sok esetben nem tud és nem is szeretne foglalkozni. Az pedig pláne rendkívül komoly technológiai tudást igényel, ha valaki úgy dönt, hogy egyszerre egy nagyobb, például tízezer euró feletti összeget fektet a kriptopiacba – nem mindegy, milyen platformon, melyik tőzsdén, milyen tárcából (wallett) finanszírozza és így tovább.

A szakértő magyarázata alapján igencsak úgy tűnik, hogy a belépés a kripto, az összes nyílt blokklánc világába ma öngerjesztő folyamat. Olyasmi, mint a ki viszi haza a buszsofőrt szállító buszsofőrt dilemma. Mert a blokkláncok működését a gyakorlatban pont ugyanaz a kriptoeszköz valósítja meg, mint amelyet meg tudunk vásárolni. Azaz például ahhoz, hogy ethereumhálózaton át utalhassunk, eleve ethereummal kell rendelkeznünk, amivel az utalási díjat is ki tudjuk fizetni.

Ezek után adja magát a kérdés, hogy is jutottunk idáig. Miként alakult a merőben új virtuális kereskedelmi rendszer evolúciója? Az úgynevezett őskriptós rétegtől, akik döntően az informatika világából érkeztek, és a maguk úgynevezett geek szabadságharcos attitűdjével úgy vélték, hogy megalapozzák a jövő pénzügyi forradalmát. Majd következő körben csatlakozott hozzájuk egy kevésbé IT-ból érkező korán kapcsoló csapat, akik szintén elkezdtek érdeklődni a kriptopénzek iránt.

Az első jelentősebb befektetői réteg, amely jelentős perspektívát látott a kriptopiacban, a 2017-es első nagy boom után tűnt fel, mikor a bitcoin árfolyama a januári ezer dollár alatti árfolyamszintről decemberre már húszezer dollár körülre emelkedett. Köztük olyan emblematikus figurák, mint a Facebook-alapító Winkelwoss fivérek vagy maga Elon Musk. A Wall Street egyik óriása, a Goldman Sachs például nemrég jelentette be, hogy a továbbiakban kriptovalutákhoz kapcsolódó kereskedési lehetőségeket is kínál befektetőinek, például bitcoin- vagy ethereumalapú konstrukciókat.

Velük együtt vagy épp őket követve lakossági oldalról akkoriban egy nyitott, jellemzően magasan iskolázott, tőkeerős réteg követte, amely rendelkezett megtakarítással. Ma pedig ott tartunk, hogy bizonyos platformok tömegével, akár többmilliós nagyságrendben vonnak be a piacról újabb és újabb ügyfeleket. Erre jó példa a kriptokereskedést az ügyfeleinek lehetővé tevő Revolut. Így az utóbbi egy évben jó eséllyel vett vagy vehetett kriptovalutát az, aki rendelkezik Revolut-kártyával.

Még számtalan más példát lehetne említeni, de fejlődésének története is azt bizonyítja, hogy a kriptopiac ma igencsak jelentős felfutás, nagy robbanás előtt áll. A világpiacon időről időre adódnak lehetőségek, és ez most A Lehetőség. Úgy látom, még borzasztóan nagy tér van felfelé. Persze most is kell egyfajta attitűd és bátorság, hogy valaki a pénzét, a megtakarítását kriptovalutába fektesse