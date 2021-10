A magyar munkavállalók jelentős része nem tér vissza korábbi külföldi munkahelyére. Az elmúlt egy évben több tízezer ingázó ragadt belföldön a határzárak miatt, közülük pedig egyre többen próbálnak itthon elhelyezkedni − írja a Világgazdaság.

Már a járvány előtt egyre kevesebben mentek Magyarországról külföldre munkát vállalni, miközben egyre többen tértek haza. Ezt a folyamatot az elmúlt egy év tovább erősítette − mondta Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője, miután egyes hírek szerint a 15-20 ezret is elérheti azok száma, akik tartósan hazatérhetnek külföldről.

Ez annak is köszönhető, hogy a megélhetési költségeket is figyelembe véve bizonyos munkakörök esetében már nincs akkora különbség a nyugat-európai és az itthoni fizetések között, mint korábban. Szerinte az építőiparban is előfordulhatnak már Magyarországon olyan jövedelmi lehetőségek, amelyek nem indokolják a külföldi munkavállalást. A szakember elmondta, hogy az IT-szektorban a hazai bérek mindössze 20-30 százalékkal vannak lemaradva a németországi fizetésektől.

Karácsony Zoltán, a HR Portál munkaerőpiaci szakértője szerint a 2015–2016 után beindult béremelkedés hatására elkezdődött a munkaerő visszaáramlása, és emiatt egyre több területen találkozni versenyképes fizetéssel.

Mint elmondta, főleg az a kérdés az országváltásnál, hogy van-e család. Akinek már van, és jó ideje kint él, nehezen jön vissza, a gyerek születése előtt könnyebb visszacsábítani a munkavállalókat. Hozzátette, hogy szerinte aki idáig nem ment külföldre, valószínűleg már nem is fog elmenni.