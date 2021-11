Kiderült, milyen az ideális mobilbank

Az Index olvasói között alig akad olyan, aki ne használna mobilbankot – egyebek között ez is kiderült abból a felmérésből, amely arra kereste a választ, milyen az ideális mobilbanki applikáció. Arra a kérdésre, hogy használ-e mobilbankot, a válaszolók mintegy 95 százaléka felelt igennel, elenyésző kisebbségben vannak azok, akik valamiért elutasítják a bankolásnak ezt a formáját. A háttérben alapvetően két ok állhat: az egyik az, hogy ezen olvasóknak nincs bankszámlájuk, a másik pedig az, hogy ha rendelkeznek is bankkapcsolattal, biztonsági okokból nem merik a telefonjukban hordani a bankjukat. Attól tartanak, hogy ha ellopják, feltörik a készüléket, akkor a bankszámlájukhoz is hozzáférnek a bűnözők.

Annak, hogy rohamtempóban terjed a mobiltelefonos bankolás, több oka is van. Az egyik a pandémia, amely előtérbe helyezte a biztonságos, érintésmentes fizetési megoldásokat, a bankfiókon kívüli ügyintézést. Mindehhez persze szükség volt a bankok digitális beruházásaira is. A nagy kereskedelmi bankokat három tényező is sürgette ebben, az egyik, hogy felvegyék a versenyt a fintech cégekkel, a másik a szabályozók – főleg a Magyar Nemzeti Bank – elvárásai, például az azonnali fizetési rendszer bevezetése, a harmadik pedig az ügyfelek igénye.

Fapadosak az igények

Az utóbbi az Index felmérése szerint egyelőre nem túl magas. Bár a bankok mindenféle kényelmi funkciókkal próbálják bővíteni az applikációkat, csoportosítják a költéseket, vagy lehet velük buszjegyet, autópálya-matricát vásárolni, a felhasználók többsége csak a legalapvetőbb funkciókhoz ragaszkodik.

A toplista első három helyén az egyenleglekérdezés, a számlatörtének és az eseti átutalás áll.

Ha ebből a három funkcióból valamelyik bank kivenné az egyiket az applikációjából – amit nyilván nem fog megtenni – az ügyfelek többsége annyira elégedetlen lenne, hogy akár bankot is váltana.

Viszonylag sokan tartják fontosnak, hogy a mobiljukkal tudjanak fizetni a boltokban. Az iPhone-tulajdonosok számára az Apple Pay ma már minden hazai nagybanknál elérhető, az androidos telefonokra készült Google Pay szolgáltatás viszont egyelőre csak kevés hitelintézet szolgáltatási palettáján szerepel, bár ez a helyzet vélhetően hamarosan változni fog. Androidos telefonokra sok bank a saját fejlesztésű applikációját ajánlja, ha a boltokban vásárolni szeretne az ügyfél, de a tapasztalatok szerint ezek a banki alkalmazások jóval népszerűtlenebbek, mint az Apple és a Google fejlesztései.

A mobilos fizetés után következik a népszerűségi listán a push üzenetek küldése. Ez alapvetően költségfaktor, hiszen a push üzenetek is tartalmaznak minden lényeges információt a számláról, de jellemzően nem kerülnek pénzbe, szemben az sms-alapú értesítésekkel.

Az olyan alapvető banki funkciók, mint a rendszeres átutalások vagy a csoportos beszedési megbízások kezelése, már jóval kevesebb ügyfél számára fontosak, mint az eseti átutalás. Ennek az lehet a magyarázata, hogy ezeket a funkciókat eleve csak egy szűkebb banki ügyfélkör használja. A másik ok az lehet, hogy egy ilyen tranzakciót általában egyszer kell csak jóváhagyni, ezt követően minden hónapban vagy esedékesség idején automatikusan végbemegy, az ügyfelek pedig ezt az egy beállítást máshol, például az internetbankban is el tudják végezni.

Bár a pénzügyi szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódik a megtakarítások és a befektetések kezelése, ez a funkció a megkérdezettek kevesebb mint felének volt fontos a mobilbanki alkalmazásban. Ennek az lehet az oka, hogy a legtöbb, értékpapírszámlával vagy megtakarítással rendelkező banki ügyfél más platformon, például egy brókercég vagy az államkincstár alkalmazásában kezeli ezeket a pénzügyeit.

Szintén alacsony az igény az olyan kényelmi funkciókra, mint a parkolójegy vagy az autópálya-matrica vásárlása, és a vonaljegyvásárlás. Még ennél is kevesebben szeretnének a mobilbankjukban hitelt igényelni vagy biztosítást kötni. 10-15 százalék azoknak az aránya, akik ezt a két utóbbi funkciót fontosnak tartják egy applikációban. Az viszont figyelemre méltó, hogy ha hitelt nem is igényelnének a mobiljukon, a folyamatban lévő hitelekről szóló információkra viszonylag sokan kíváncsiak.

Tudjon mindent, de ne kerüljön pénzbe

A magyarországi banki ügyfelek alapvetően lojálisak és elégedettek a szolgáltatójukkal a különféle felmérések szerint, némileg meglepő ez alapján, hogy az Indexnek válaszolók körülbelül fele mondta azt, hogy hajlandó lenne bankot váltani, ha a másik hitelintézetnek jobb a mobilapplikációja. Kérdés persze, hogy mit jelent a „jobb” applikáció, ezen a téren pedig a léc nincs magasan.

A legtöbben akkor váltanának bankot, ha olyan alapvető funkciók hiányoznának a mobilbankból, mint az egyenleg lekérdezése, az eseti átutalás, a számlatörténet, a rendszeres átutalások és a csoportos megbízások kezelése, a mobilfizetés, a push üzenetek küldése vagy a megtakarítások kezelése. Ezeket viszont a bankok többsége nyújtja. Viszonylag alacsony – néhány százalék – azoknak az aránya, akik akkor is bankot váltanának, ha nem tudnának a mobilbankjukban hitelt igényelni, biztosítást kötni, vagy pedig autópálya-matricát vásárolni.

A több funkciónak és a jobb alkalmazásnak mindenki örülne, de arról már a felhasználók többsége hallani sem akar, hogy egy minden igényt kielégítő mobilbanki alkalmazásért fizessen.

A felhasználók háromötöde egyetlen forintot sem adna a többletfunkciókért, valamivel több mint a negyedük nyilatkozott úgy, hogy az extrákért hajlandó lenne havonta 100-200 forintot fizetni. Mindössze 13 százalék körül volt azok aránya, akik ennél többet is fizetnének akkor, ha a banki alkalmazás minden igényüket kielégítené. Vagyis jó lenne, ha a bankok fejlesztenék a szolgáltatásaikat, de az ehhez szükséges forrást direkt módon a felhasználóktól nehéz lesz beszedniük.

A cikket a Takarékbank támogatta.