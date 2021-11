A taxisblokád idején vagy ma lehet többet tankolni egy átlagfizetésből?

Hiába vannak rekordmagasságban az üzemanyagárak, még így is jobb a helyzet, mint 31 éve, a taxisblokád idején.

Majdnem napra pontosan 31 éve bénította meg az ország közlekedését a taxisblokád: a kormány ugyanis 1990. október 25-én váratlanul 65 százalékos benzináremelést jelentett be, ami október 26-án életbe is lépett, egy liter benzin ára pedig 56 forintra ugrott. Az áremelés ellen tiltakozva taxisok és magánfuvarozók bénították meg előbb Budapest forgalmát, majd a közúti közlekedést az ország nagy részén.

Ahhoz képest, hogy milyen felfordulást okozott az ország életében, viszonylag kis társadalmi kárral megúsztuk

– mondta az Indexnek Bod Péter Ákos közgazdász, aki akkoriban ipari és kereskedelmi miniszter volt. Szerinte „lehetetlen helyzet volt”, hiszen ha mindenki a lehető legjobban járt volna el, akkor is nyílt titok volt, hogy a benzinár megnő, „nem csupán megnő, hanem nagyon megnő”.

A közgazdász kiemelte, hogy akkoriban „inflációs világ” volt, harminc százalék felett drágult minden. „A tervgazdaságban lenyomott árakat most a liberalizálás keretében elengedjük. Mivel akkoriban éppen csúcson volt a nemzetközi olajár, a forint sem volt nagyon erős – ma is ez a helyzet –, tehát mind a két tényező fölfelé viszi az árakat. A kormánynak azt kellett eldöntenie, hogy akarja-e szubvencionálni az árakat” – mondta az akkori miniszter, hozzátéve, hogy a kormány nagyon helyesen meghozta azt a döntést, hogy megemeli az árakat. Ugyanakkor szerinte azon még ment a vita, hogy egy lépésben – körülbelül 65 százalékkal volt a piaci ár alatt a benzin ára –, vagy több lépésben – például 35-35 százalékos emeléssel – érjék el a kívánt szintet.

Taxisblokád

Végül a többlépcsős emelésben állapodtak meg a felek: október 28-án az Érdekegyeztető Tanács ülésén a munkavállalók, a munkaadók és a kormány közötti kompromisszumos megállapodással ért véget a taxisblokád. A megállapodás értelmében október 29-én 24 órától 12 forinttal csökkentették a megemelt benzinárakat, amelyek az árliberalizálással összefüggő törvények hatályba lépésig voltak érvényben.

Mit jelentett 31 éve az 56 forintos benzinár?

A Holtankoljak.hu adatai szerint ősszel eddig a benzin ára 14-szer, míg a gázolajé 13-szor emelkedett. Szeptember elején a benzin literenkénti átlagára 447, míg a gázolajé 445 forint volt. November elejére a benzin átlagára 506, míg a gázolajé 517 forintra nőtt – ez két hónap alatt 13 és 16 százalékos drágulást jelent.

Tavalyi cikkünkben felidéztük, hogy mielőtt visszasírnánk a több évtizedes árakat, érdemes egy picit számolni:

1990-ben havi 13 446 forint volt az átlagkereset Magyarországon, amiből akkor 370 liter benzint lehetett vásárolni (36 forintos áron), míg a megemelt áron (56 forint) már csak 240 liter benzinre futotta;

most augusztusban a nettó átlagkereset a KSH szerint 284 ezer forint volt, amiből ma több mint 560 liter benzin vásárolható.

„Ez most is jelentős tétel, de a családi büdzsében talán már nem annyi. Egyszerűen jobban él a társadalom, és sok más is belefér a büdzsébe. Nagy tétel, de nem hinném, hogy ebből az árból ilyen típusú probléma lenne” – fogalmazott a közgazdász.

A jelenlegi üzemanyagár – a taxisblokád idejével ellentétben – globális probléma az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint. Metál Zoltán az Indexnek azt mondta, hogy

mindenki érzi a saját pénztárcáján, hogy minden drágább,

az üzemanyagárak emelkedésének ráadásul inflációgeneráló hatása is van.

Szerinte nagyobb probléma, hogy minden drágul: a biztosítási díjaktól az alkatrészeken át egészen a szervizdíjakig, így azok, akik a személyszállítással foglalkoznak, kénytelenek lesznek árat emelni.

(Borítókép: A benzin árának 65 százalékos emelése ellen tiltakozó taxisok, eltorlaszolva egy fontos közlekedési csomópontot, megbénítják Pécs forgalmát 1990. október 29-én. Fotó: Kálmándy Ferenc / MTI)