A Nestlé Hungária Kft. büki gyárában megvalósuló kapacitásbővítő fejlesztés értéke 35 milliárd forint, ennek köszönhetően 120 új munkahely jön létre. Mindemellett a cég komplex, hároméves képzést nyújt a jelenlegi mintegy 2180 munkatársa számára 726 millió forint értékben, amihez az állam 363 millió forint támogatást ad − jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Nestlé Hungária Kft. új beruházásának bejelentésén.

Szijjártó Péter elmondta, hogy a beruházásnak „önmagán túlmutató jelentősége van”. Mint közölte, ezzel a vállalat a büki termelés exportarányát 90 százalék fölé növeli, ami azt jelenti, hogy naponta csaknem száz kamion szállítja majd az itt előállított árukat a világ ötven országába.

A most bejelentett 35 milliárd forintos bővítéssel újabb ötven robot áll munkába, így a prémium macskaeledelt gyártó üzem termelési kapacitása éves szinten további 50 ezer tonnával növekszik.

A miniszter kitért arra is, hogy a beszállítók többsége magyar cég, amelyek évente több mint 50 milliárd forint értékben adnak el termékeket és szolgáltatásokat a Nestlének. A büki gyár már most is a Nestlé állateledel-gyártásának közép-európai központja, de a mostani beruházásnak köszönhetően a svájci vállalat egyik legnagyobb állateledel gyára jön létre Európában − közölte.

Szijjártó Péter elmondta: a svájci−magyar kereskedelmi forgalom volumene 2021 első nyolc hónapjában 8 százalékkal emelkedett, meghaladva az 1,2 milliárd eurót, és a svájci vállalatok jelentik a 11. legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon.