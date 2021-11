Megint halasztja az áfabevallás készítést a NAV

Egy friss, alig napokkal a legújabb határidő előtt megjelent kormányrendelet ismét, ám ezúttal határozatlan időre eltolta az adóhatóság által készített áfa bevallás tervezetkészítési tevékenység indulását – hívta fel a figyelmet a Niveus Consulting Group. Eredetileg már a nyáron elindult volna a NAV legújabb, a vállalkozói adminisztrációt csökkentő, egyúttal a gazdaság fehérítést célzó szolgáltatása, azonban akkor elhalasztották a rajtot, egyúttal november 12-tőt jelölve meg a következő olyan időpontként, amikor a havi bevallóknak már hozzá kellene férnie az első tervezethez. November 8-án azonban megjelent a 613/2021. (XI. 8.) kormányrendelet, ami a vészhelyzetre való tekintettel újfent eltolta a határidőt. Ezzel együtt pedig az e-áfarendszer bevezetését is – derül ki a cég közleményéből.

De nemcsak ez csúszik, mivel arra is felhívták a figyelmet, hogy egy másik, most hatályon kívül helyezett rendelet értelmében a termékimporthoz kapcsolódó áfa 2022. februári időszaktól lett volna elérhető az áfabevallás-tervezetekben. Néhány speciális ügylethez kapcsolódóan pedig csak a 2022. júliusi időszaktól kerültek volna adatok az adóhatóság által készített bevallásokba.

Mindezek szintén arra engednek következtetni, hogy nem mostanában lehet számítani a bevallás tervezetekre – véli a közlemény szerint Antretter Erzsébet, a Niveus Consulting Group adótanácsadási üzletágának igazgatója. Emlékeztetett arra is, hogy már a NAV eredeti terveiben is az szerepelt, hogy elsőként a havi áfabevallókat vonják be az e-áfa rendszerbe, ez ugyanis lehetőséget adott volna a rendszer finomhangolására a hatóságnak is.

A későbbiekben az érintettek az első tervezeteket az Online Számla felület Alkalmazások menüpontja alatt fogják megtalálni, hasonlóan az Online Számlázó programhoz. A tervezeteket ténylegesen jóvá kell majd hagyni, azok nem válnak automatikusan elfogadottá. A tervezet elfogadásával az adóalany a befogadott számlákra vonatkozó összesítőjelentés-tételi kötelezettségét is teljesíti majd, egyúttal az adólevonási jog érvényesítéséről is nyilatkozik, vagyis

a nem megfelelő tervezet elfogadása jogosulatlan áfa visszaigényléshez is vezethet.

Bár az e-áfa rendszer bevezetésére az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében kerülne sor, korántsem biztos, hogy az adózók ezt már az első tervezetek megjelenésétől érezni fogják – emlékeztet a tanácsadó cég. Mivel az áttérés az e-áfára nem kötelező és az e-áfa bevallások benyújtásához az adózók aktív közreműködésére lesz szükség, továbbá a rendszer fejlesztése is több ütemben fog megvalósulni, az adózóknak maguknak kell majd a rendszer elindulása után mérlegelniük, hogy érdemes-e, illetve mikor érdemes áttérniük az e-áfa használatára.