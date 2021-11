Sorsdöntő hét előtt áll a forint, mindenki az MNB-re figyel

A pénzügyi elemzők sem értenek egyet abban, hogy milyen kamatemelésre lehet számítani a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának keddi ülésén.

Az utóbbi időben több olyan tényező is befolyásolta a gazdaságpolitikát, amik nehezítik annak előrejelzését, hogy miként fog dönteni a tanács. Ezek közé tartozik a kilenc éve nem látott, 6,5 százalékos októberi infláció, a lengyel és a cseh jegybankok november eleji nagy kamatemelése (75, illetve 125 bázisponttal), valamint az amerikai jegybank (Fed) november eleji döntései. Ezek miatt erősödtek a kockázati tényezők, így bizonytalan, hogy miként fog most reagálni a jegybank.

A jegybank július óta folyamatosan így tett: az első három alkalommal egyaránt 30 bázisponttal, szeptemberben és októberben viszont már kevesebbel, 15 bázisponttal emelték a kamatot.

Abban viszont, hogy mekkora lesz az emelés, már jelentős véleménykülönbségek láthatóak. A Portfolio által megkérdezett elemzők közt van, aki 15, és van, aki 90 bázispontos kamatemelésre számít.

– így vélekedett Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője.

Virovácz Péter, az ING Bank elemzője mindeközben azt mondta, hogy szerinte a jegybank a „lassú víz partot mos” taktikáját fogja inkább választani, és mindenképp 50 bázispont alatt lesz az emelés. Halász Ágnes, az Unicredit Bank szakértője szerint pont hogy az 50 bázispont a minimum, amire számítani lehet.

Mivel rövid távon az infláció 7-8%-ig is emelkedhet, már most nagyot kell szigorítania a jegybanknak ahhoz, hogy a forint ne szakadjon be. Meglátásunk szerint ebben a helyzetben hozniuk kell a piac által elvárt 50 pontot legalább