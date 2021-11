Tízből kilenc magyar saját tulajdonú ingatlanban él

Az Európai Unió lakosságának 69,8 százaléka él saját tulajdonú ingatlanban, míg Magyarországon ez az arány 91,3 százalék – közölte a Duna House kedden az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) legfrissebb adatai alapján.

A saját tulajdonú ingatlanok arányát tekintve Magyarország az uniós rangsorban Horvátországgal osztozik a 3. helyen: mindkét országban mindössze 8,7 százalékos a bérlemények hányada. Ennél magasabb aránnyal csak két ország rendelkezik az unióban: Romániában a lakossága 96,1 százaléka, míg Szlovákia 92,3 százaléka él saját ingatlanban – írja az MTI.

Az adatokból az is kiderült, hogy Nyugat-Európában jóval kevésbé jellemzőek a saját tulajdonú ingatlanok: Hollandiában 69, Svédországban 64,5, Franciaországban pedig 64 százalék. A német ingatlanállomány alig fele tölti be a saját otthon funkcióját, de ezek aránya 60 százalék alatt van Ausztriában és Dániában is.

A magyarországi adatokkal összefüggésben a közleményben Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője elmondta: a rendszerváltás után nagyon kedvező feltételekkel tudtak egykori bérlakásokat megvásárolni az emberek, ez pedig olyan hullámot indított el a hazai ingatlanpiacon a saját tulajdon birtoklása iránt, ami azóta is tartja erejét.

Hozzátette, az országban szinte mindenki saját otthonra vágyik, beépült ez az ideál a magyar lakáskultúrába. Az emberek ragaszkodnak a saját tulajdonhoz és a saját vagyon megteremtéséhez, és jelenleg a legnagyobb értéket az ingatlan képviseli. A fogyasztóbarát hitelek és az állami otthonteremtési kedvezmények megjelenésével pedig ez a lehetőség még több ügyfél számára vált elérhetővé.

Az elmúlt évek jelentős lakásár-emelkedése viszont így a magyar lakosság vagyonát gazdagította. Kérdéses azonban, hogy emiatt mikor alakul ki a Nyugat-Európában megszokott bérleti piac és hozzá a szolgáltatói intézményi rendszer – fejtette ki Benedikt Károly.

Az elmúlt 10 évet vizsgálva az látható, hogy 2011 és 2017 között nagyon lassú csökkenés volt tapasztalható Magyarországon a saját ingatlanban élők arányában. 2019-ben viszont már visszájára fordult a folyamat a babaváró hitel és a falusi csok miatt, amelyeket az első igénylők még abban az évben fel is használhattak lakásvásárláshoz – áll Duna House közleményében.

A fentiek mellett még a magas albérletárak, valamint a fiatalok ebből következően egyre lassuló „kirepülése” okozhatja azt, hogy ennyire nagy a saját ingatlanban élők aránya.