2023-tól a PET-palackok visszaváltása kötelező lesz Magyarországon. A hazánkban eladott alkoholmentes italok nagyjából fele ásványvíz, ezért valószínűleg ezen a területen is egyre nagyobb hangsúlyt fog kapni a dobozos csomagolás – írja a Forbes.

Ásványvizek esetében kézenfekvő megoldás lehet a gyümölcsleveknél és boroknál már látott bag in boxok használata. Ezek olyan erős falú kartondobozok, amelyekben műanyag csappal ellátott zacskó található.

A Lidl keresett partnert környezettudatos saját termékek forgalmazásához, ugyanis a német kereskedelmi láncot tulajdonló Schwarz-csoport stratégiája szerint 2025-ig a saját márkás termékek csomagolásának 100 százalékát maximálisan újrahasznosíthatóvá teszik.

A két ásványvízkúttal rendelkező Futuraqua az áruházlánccal közösen egy nyári tesztidőszakban próbálta ki a dobozos terméket. Jelenleg a vásárlói tapasztalatok kiértékelésénél tartanak, az viszont már biztos, hogy jövőre nem csak néhány hétre, hanem a folyamatosan elérhető kínálat része lesz a tízliteres dobozolt víz.

Balog Zoltán, a Magyarvíz Kft. kereskedelmi igazgatója a témáról Pénzcentrumnak azt mondta:

a betétdíj bevezetése már a küszöbön van Magyarországon, amely a legjobb megoldás jelenleg a körforgásos gazdálkodásra való átállásban. A PET az egyik legjobban újrahasznosítható műanyag, és bár az átállásnak is meglesz az ára, hiszen a rendszer működtetése is várhatóan a gyártói költségekben fog jelentkezni, hosszú távon a fogyasztók és a környezet számára is ez lesz a legelőnyösebb. A már üres PET-palack értékes alapanyag, és nem szemét!