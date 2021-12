A Fitch szerint is fizetésképtelen az Evergrande

A Fitch Ratings szerint az Evergrande kínai ingatlanfejlesztő óriás képtelen visszafizetni az adósságait. A hitelminősítő csütörtökön „nem teljesítő” kategóriába minősítette vissza a társaságot, írja a CNN.

A Fitch elmondása szerint arra reagáltak, hogy a héten nem tudtak visszafizetni egy korábban lejárt követelést. A cég nem kommentálta a hírt.

Az Evergrande-al szembeni összes követelés összege mintegy 300 milliárd dollár, és az elemzők már hónapok óta azért izgulnak, mert esetleges fizetésképtelensége nagyobb válságot okozhat a kínai ingatlanpiacon, ami nem csupán az ingatlantulajdonosokat, hanem az egész pénzügyi rendszert érzékenyen érintheti.

Az Egyesült Államok jegybankjának szerepét betöltő Federal Reserve múlt hónapban arra emlékeztetett, hogy a kínai ingatlanpiac problémái az egész világgazdaságban károkat okozhatnak.

A fizetésképtelenségtől való félelmek miatt az Evergrande részvényeinek ára húsz százalékkal esett. Eddig ebben az évben az értékpapírok már 87 százalékot veszítettek értékükből.

Egy másik hitelminősítő, a S&P a héten azt nyilatkozta, hogy „a fizetésképtelenség elkerülhetetlennek látszik”, ugyanis a következő hónapokban 3,5 milliárd dollárnyi követelés fog lejárni a céggel szemben.

A kínai hatóságok próbálják tompítani a válság következményeit. Múlt pénteken az Evergrande székhelye szerint illetékes tartományi kormány azt közölte, hogy annak kérésére egy munkacsoportot küldtek a céghez, hogy felügyelje a kockázatkezelést, erősítse a belső szabályozást, és fenntartsák a működőképességet.

Mint azt megírtuk, a problémák tavaly kezdődtek, amikor az ingatlaneladásokat komolyan lassították a járvány miatti lezárások. Ráadásul a pekingi kormányzat azon törekvése, hogy visszaszorítsa az ingatlanfejlesztők hitelfelvételét a „három piros vonal” néven ismert kritériumokon keresztül, megakadályozta a vállalatot abban, hogy újabb hitelt vegyen föl.

A cég ennek ellenére 78 milliárd dolláros bevétellel zárta a 2020-as évet, valamint projektek százait fejezte be több mint kétszáz kínai városban. Ehhez azonban hozzátartozik az is, hogy éveken át fölélték a kölcsöneiket. Az Evergrande készpénzállománya annyira csekély volt, hogy idén nyáron több kötvénytulajdonosnak is befejezetlen ingatlanokkal kezdett fizetni pénz helyett.