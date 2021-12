Már a Magyar Közlönyben is rögzítették az 5 százalékos nyugdíjemelést

A Magyar Közlöny 2021. évi 225. számában rögzítette a kormány a jövő évi, emelt százalékú nyugdíjemelést, a rendelet jövő év első napjától érvényes.

Az Index korában beszámolt róla, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a hétfői parlamenti ülésen bejelentette, hogy 2022 januárjától nem 3, hanem 5 százalékkal emelik a nyugdíjat, mivel a jegybank szerint a vártnál magasabb lehet a 2022-es infláció, márpedig a nyugdíjemelés szintjét a várt inflációhoz kötik, ami az adott év költségvetési törvényében szerepel.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke már szerdán jelezte, hogy a jegybank idén és jövőre is öt százalék körüli inflációval számol (az előrejelzési sáv 2022-re 4,7–5,1 százalék), holott a szeptemberi inflációs jelentésben még 3,4–3,8 százalékos prognózis szerepelt.

A közlönyben felsorolják, hogy a nyugdíj mellett számos más ellátásra is vonatkozik az inflációkövető emelés, így többek között a szolgálati járandóságra, a baleseti járadékra, a táncművészeti életjáradékra is. Külön kitérnek rá, hogy a rendelet jövő év január elsején lép életbe, így 2022 januárban már 5 százalékkal magasabb összege lesz nyugdíjaknak és a felsoroltok minden más ilyen típusú ellátásnak. Mindezek mellet emelkedni fog életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlása és a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék is, a rendeletet a miniszterelnök, Orbán Viktor írta alá.