Matek a nyugdíjasoknak: a 14. havi nyugdíjat is kifizeti a kormány

A kifizetések novemberben kezdődtek és a következő négy hónapban folytatódnak - derül ki a portfolio számításaiból.

Novemberben a nyugdíjprémiumot már ki is fizették, a kormány a nyugdíjak méretétől függetlenül mindenkinek egységesen 80 ezer forintot utalt.

A következő nagy kifizetés 2022 januárjában lesz. Ahogy arról az Index korában beszámolt Orbán Viktor miniszterelnök múlt héten a parlamentben jelentette be, hogy 2022 januárjától nem 3, hanem 5 százalékkal emelik a nyugdíjat, mivel a jegybank szerint a vártnál magasabb lehet a 2022-es infláció, márpedig a nyugdíjemelés szintjét a várt inflációhoz kötik, ami az adott év költségvetési törvényében szerepel.



Az eredeti tervek szerint 2022 februárjában 2 heti 13. havi nyugdíj járt volna, de a kormány döntése értelmében

már jövőre megkapják a 13. havi nyugdíj teljes összegét az érintettek.

A szakemberek szerint a novemberi nyugdíjemelési többlet és a nyugdíjprémium kifizetése 250 milliárd forintnyi plusz kiadást jelent az állam számára. A jövő januári lényegesen magasabb nyugdíjemelés éves szinten újabb 80 milliárd forint többletkiadást jelent.

Ez azt jelenti, hogy a kormány idén november és 2022 januárja között - a februárra várható 13. havi nyugdíj kifizetésén túl -

330 MILLIÁRD FORINTNYI EXTRA KIADÁST VÁLLAL FEL A NYUGDÍJASOK SZÁMÁRA, ami azt jelenti, hogy éppen egy hónappal több nyugdíjat fizet ki az idős korosztálynak.

Vagyis a kormány nemcsak plusz egyhavi nyugdíjat fizet ki, hanem az egyszeri intézkedéseivel nagyjából még egy hónapnyi juttatást odaad a nagyjából két és félmillió érintettnek. Az Index korábban napra lebontva mutatta meg, hogy 2022-ben pontosan mely dátumokon folyósítják majd a 2022-es nyugdíjakat, köztük a 13. havi nyugdíjat is, ezt idekattintva most is átböngészheti.

Számítások szerint nyugellátások címén idén 3907 milliárd forintot utal el a költségvetés.



Novemberben szintén az Indexen látott napvilágot az a felmérés, amely szerint az emberek háromnegyede úgy véli: az állam feladata az időskor anyagi biztonságának biztosítása, harmaduk annak ellenére csak az állami nyugdíjból fog véleménye szerint megélni, hogy a megkérdezettek 63 százaléka szerint az állami nyugdíj nem lesz elég ehhez.