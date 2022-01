A Royal Futár Hungária Kft. a héten bejelentette, hogy bizonytalan időre felfüggeszti a tevékenysége folytatását, aminek értelmében

a keddi naptól kezdve nem vesz fel és nem szállít ki több küldeményt.

Egy olvasó korábban arról írt az Indexnek, hogy a 271 ezer forint értékben vásárolt csomagját az eladó cég addig nem küldi újra, amíg a csomagszállító cégtől nem kapja azt vissza. Azt egyelőre nem tudja, hogy ez mikor fog bekövetkezni, mert tájékoztatást a cégtől nem kapott.

A cég Facebook-oldalán több olyan bejegyzés is található, amiben a vásárlók arról panaszkodnak, hogy pontos szállítási időpont ellenére sem kapták meg az előre kifizetett csomagjukat. Vannak, akik nem is a csomag késését fájlalják, hanem sokkal inkább az információ hiányát. A cég egy állítólagos munkatársa az oldalukon azt is megemlíti, hogy a futárok se a novemberi, se a decemberi fizetésüket nem kapták kézhez.

Ekkor kaphatják meg csomagjaikat az ügyfelek

A futárcég egyébként üzleti partnerek megszűnésével magyarázta a bezárást. Hozzátették, hogy az utánvétek kifizetésére, illetve utalására az összesítő leltár elkészülte után kerül sor, azonban ennek az idejét nem határozták meg.

A FELADOTT, DE KI NEM SZÁLLÍTOTT CSOMAGOK ÁTVÉTELÉRE A CÉG RAKTÁRÁBAN LESZ LEHETŐSÉG, AMINT AZOK – VALAMIKOR – VISSZAKERÜLNEK A VIDÉKI ALVÁLLALKOZÓKTÓL.

Ugyan a Royal Futár Hungária partnerei közül egyenlőre még senki nem volt hajlandó nyilatkozni az üggyel kapcsolatban, a cég honlapján feltüntetett partnerek közül az egyik arról tájékoztatta ügyfeleit, partnereit az oldalán, hogy egy futár partnerük megszűnése miatt néhány termék esetében átmenetileg hosszabb kiszállítási idővel kell számolni.

A fennálló hosszabb szállítási idő megoldásán folyamatosan dolgozunk és az esetleges késésekért szíves türelmeket kérjük!

– tették hozzá.

A Royal Futár Hungária egyik volt munkatársa arról számolt be az Indexnek telefonon, hogy a bezárás napjának reggelén még volt olyan ott dolgozó, akivel szerződést hosszabbítottak, ezzel csupán egy fél napos munkaszerződést kötve, amíg délután a vezetőség minden előzetes bejelentés nélkül a további tevékenységek felfüggesztéséről számolt be.

Bár a Royal-Futár Hungária Kft. évek óta egymilliárd forint feletti éves nettó árbevételt ért el, az elmúlt években csak 2020-ban volt nyereséges, amikor is 46,5 millió forintos adózott eredménnyel zárt. Ezt megelőzően 2016-ban volt utoljára nyereséges – akkor 22,5 milliós plusszal zárta az évet. 2019-ben 120 millió, 2018-ban 18 millió, 2017-ben pedig 5 millió forintos adózás előtti éves vesztesége volt a cégnek.

