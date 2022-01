Összeomolhat idén a kriptopiac

A Coinbase 2021. áprilisi debütálásával tőzsdére lépett az első nagy kriptotársaság, megnőtt a Wall Street-i bankok, például a Goldman Sachs részvétele a kriptopiacon, és jóváhagyták az első, bitcoinhoz kapcsolódó, amerikai tőzsdén kereskedett alapot (ETF). Mindezek hozzájárultak, hogy mintegy 70 százalékkal emelkedjen a bitcoin árfolyama, amely 2021. novemberben mintegy 69 ezer dolláros rekordmagasságban is járt.

Majd az év végéig 30 százalékot veszített az árfolyamából, az ebből is látszó extrém volatilitás pedig több tényezőre vezethető vissza:

egyrészt a kriptodevizával heti hét nap 0–24 órában lehet kereskedni, ami miatt a kisebb forgalmú időszakokban kevés token adásvétele is kilendítheti az árfolyamot,

másrészt még mindig illikvid a piaca, mert nagyon kevés szereplőnél összpontosul nagyon sok bitcoin.

Az amerikai National Bureau of Economic Research (NBER) becslései szerint az összes bányász mindössze 10 százaléka felel a termelés 90 százalékáért, miközben 10 ezer befektető birtokában van a tokenek közel harmada.

Egyre erősebb a nyomás a bitcoinon amiatt is, hogy a világon mind több országban szigorítanak a kereskedelmén: 2021-ben Kína országszerte ellehetetlenítette a bányászatot, megtiltotta a pénzintézeteknek, a fizetési vállalatoknak és az internetes cégeknek, hogy megkönnyítsék a kriptopénzekkel való kereskedést, és közölte, hogy minden, digitális pénzekkel kapcsolatos tevékenység illegális. A nyugati világban a Bank of England, a Federal Reserve és az Európai Központi Bank is problémát lát abban, hogy a bitcoinos tranzakciók sokszor követhetetlenek, ami melegágya a pénzmosásnak vagy a terrorizmus finanszírozásának. Eközben az iszlám világ legnépesebb országában, Indonéziában már a vallási vezetők is a sariával ellentétesnek minősítették a kriptodevizákat.

Még szól a zene, de nem tűnnek el a székek

Szakértők most arra figyelmeztetnek, hogy a piac a visszaesés felé tarthat. Carol Alexander, a Sussexi Egyetem közgazdászprofesszora szerint a bitcoin 2022-ben akár 10 ezer dollárig is zuhanhat, ami gyakorlatilag eltörölné az elmúlt másfél év összes nyereségét.

Ha én most befektető lennék, elgondolkodnék azon, hogy hamarosan kiszálljak a bitcoinból, mert az ára valószínűleg jövőre összeomlik – fogalmazott Alexander a CNBC-nek. Érvelése alapján a bitcoinnak „nincs alapvető értéke”, és inkább „játékként” szolgál, mint befektetésként.

Alexander szerint a történelem megismételheti önmagát: 2018-ban a bitcoin árfolyama 3 ezer dollár közelébe zuhant, miután néhány hónappal korábban mintegy 20 ezer dolláros csúcsra emelkedett. A kriptopénz támogatói gyakran mondják, hogy ezúttal más a helyzet, mivel több intézményi befektető ugrik be a piacra.

Todd Lowenstein, az Union Bank privátbanki részlegének vezető részvénystratégája más okokból számít a beszakadásra: szerinte a jegybankok szigorításai, vagyis kamatemelései, az infláció várható lassulása mind oda vezetnek, hogy egyre kevésbé lesz népszerű a bitcoin.

A bitcoin árfolyamgrafikonja sok történelmi eszközbuborékot és -csődöt követett, és a többi buborékhoz hasonlóan most visszaesés látszik – mondta Lowenstein. Várakozása szerint a likviditás eltűnik a piacokról, mert a központi bankok és a kormányok felhagynak a gazdaságélénkítő pénzosztással, ez pedig jellemzően gyengíti a túlértékelt és a spekulatív eszközöket.

Hasonlóan pesszimista Jeffrey Halley, az Oanda Asia Pacific vezető piaci elemzője, aki szerint a Federal Reserve által megkezdett kamatnormalizálás megkérdőjelezi a befektetések értelmét. „A kriptovaluta a pénzpiaci csordaszellem hülyeségének legkirívóbb esete a történelemben. A zene 2022 egy részében még szólhat, de a császár még mindig nem visel ruhát” – tette hozzá a Bloombergnek Halley. További problémát jelenthet, hogy a kriptopiacokon hetente mutatnak be egy új érmét, amelyikre azt mondják, hogy ez lesz a következő nagy dobás, miközben hiányzik belőlük a valódi technológiai fejlesztés, semmi egyedi nincs az új tokenekben.

Kitart a csodavárás

Vannak, akik mégsem számítanak arra, hogy a kriptobuli 2022-ben véget ér. „A legnagyobb kockázati tényező, a Fed szigorítása már eldőlt, és valószínűleg már beárazták a piacok” – mondta Haszegava Juja, a japán Bitbank digitális eszköztőzsde kriptopiaci elemzője a CNBC-nek. Ő úgy látja tehát, a kriptopiacok már felkészültek arra, hogy sok tőkét kivonhatnak a kereskedelemből.

Antoni Trencsev, a Nexo kriptopiaci cég ügyvezetője a Bloombergnek arról beszélt, hogy szerinte 2022-ben a 100 ezer dolláros árfolyamot is eléri a bitcoin. A jegybankok ugyanis még nem hagynak fel teljesen a gazdaság ösztönzésével, mivel nem akarnak nagyobb, 10-20 százalékos tőzsdei visszaesést, amit a likviditás eltűnése jelentene.

Ami miatt igazán kíváncsi vagyok 2022-re, az a metaverzum

– jelezte Trencsev, aki szerint a digitális világokban fontos szerep juthat a kriptóknak a fizetéseknél. A kriptodevizás fórumokon pedig a legtöbb felhasználó és tokenrajongó csak legyint: az utóbbi öt évben már sokan várták azt, hogy összeomlik a bitcoin piaca, mégis szárnyal az árfolyam.

(Borítókép: Coinbase-feliratok 2021. április 14-én New Yorkban. Fotó: Robert Nickelsberg / Getty Images)