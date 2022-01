Ismét magyar cég nyerte a prágai reptér tisztítási munkálatait

Megint egy feltörekvő magyar vállalat nyerte el a prágai repülőtér tisztán tartási szolgáltatásait. Kis-Szölgyémi Ferenc, a cég vezérigazgatója az Indexnek elmondta: további terjeszkedés is tervben van.

Egy tavaly kiírt pályázat nyerteseként ismét a B+N Referencia Zrt. nyerte el a prágai Václav Havel Repülőtér takarítási szolgáltatásait 2022. január elsejétől kezdődően négy évre. A 100 százalékban magyar tulajdonban lévő vállalat 12 másik pályázó mellett nyerte meg a vonatkozó tendert.

Mint ismert, ugyanez a cég végzi a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tisztán tartását is. Kis-Szölgyémi Ferenc, a B+N Referencia Zrt. vezérigazgatója az Indexnek elmondta: a cég mintegy 140 embernek ad munkát Budapesten, Prágában pedig megközelítőleg 120 dolgozót foglalkoztatnak.

A cég dinamikusan fejlődik, Kis-Szölgyémi Ferenc elmondása szerint további terjeszkedés is tervben van Kelet-Közép-Európában, de távolabbi régiókban is. Legközelebbi a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtér tisztán tartási munkálataira vonatkozó pályázatra nevez be a magyar vállalat.

Persze egy légikikötő tisztán tartása jóval bonyolultabb feladat egy átlagos takarításnál. A repülőterek üzemeltetői szigorú biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelményeket állítanak fel, a higiéniai alapkövetelmények mellett a járatsűrűséget, az eltérő utazási szezonok miatti különbségeket és az ezekkel összefüggő időtényezőket is figyelembe kell venni.

A Portfolio felidézte, hogy a Liszt Ferenc repülőtéren a társaság mintegy 80 ezer négyzetméternyi terület tisztán tartását végzi. Itt nyolc darab autonóm ipari takarítórobot is folyamatosan dolgozik, amely meghatározza az iparág új trendjeit. A közeljövőben ezek a robotok várhatóan a prágai reptéren is bemutatkoznak.